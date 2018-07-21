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18:32, 21 июля 2018

В Заполярье масштабные пожары, горят сотни гектаров тундры

В Заполярье масштабные пожары, горят сотни гектаров тундры, в том числе Лапландский заповедник и окрестности Териберки. Местная администрация привлекает к тушению огня добровольцев, так как сил государственной противопожарной службы и МЧС не хватает.

«Новая газета» пишет, что в соцсетях чиновники предлагают 5 тысяч рублей за день работы на пожаре. На заключение договоров с авиалесоохраной у местной администрации денег нет. На оборудование – тоже. По одной из версий, о которой пишет «Новая газета», тушение пожара затянулось, так как МЧС проводило в Мурманске крупные учения. Все были заняты на маневрах с участием большого начальства.

Комментарии

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liliputin_fashist 21 июля 2018 | 18:38

Плевать. Пусть сами тушат. Все на восстановление Сирии!!!

ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 18:41

liliputin_fashist: На территории штатов Орегон, Колорадо, Юта, Аляска, Вайоминг, Калифорния и Вашингтон в США горят леса. В результате чего, в округе Санта-Барбара эвакуировано 3200 местных жителей. Лесные пожары здесь уже распространились на площади 30 гектаров, уничтожено 50 зданий. Пожар потушен только на 5 % в связи с сильными ветрами и аномальной жарой в регионах. На данный момент для тушения пожаров задействовано 350 пожарных и 4 вертолета. 2000 местных жителей остались без электрической энергии.
Плевать пусть горит !Все на защиту Украины !)

starokozlovicky2gus 21 июля 2018 | 18:48

Вы только посмотрите, как биомусор нистирпел за Санту-Барбару. А в своем заду бутылку не замечает.

ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 18:50

starokozlovicky2gus: Мы хохлы за омерику порвем !)

zorkin75 21 июля 2018 | 18:54

ukraina_biomusor: Гори гори ясно, чтобы не погасло -страна запуганных идиотов и сотрудников ФСБ.

vlastimil_popogrebski 21 июля 2018 | 19:16

zorkin75: летом погорит, зимой теплее будет, можно насрать на санкции и курузу выращивать там назло врагам

grigol331 21 июля 2018 | 19:30

vlastimil_popogrebski:
Кукуруза не в тренде.
Даёшь 3 урожая конопли в год!

shlevet 21 июля 2018 | 19:17

zorkin75: //Гори гори ясно, чтобы не погасло -...//
Дурачок, ты ведь в этой стране живешь, и когда сам начнешь гореть, не сомневайся, лайки поставят идиоты под подобными тебе высказываниями

zorkin75 21 июля 2018 | 19:23

shlevet: Имею право жить в любой стране.Родина-это там,где тебе жить хорошо.

shlevet 21 июля 2018 | 19:30

zorkin75: //...Родина-это там,где тебе жить хорошо...//
Нет.
На Родине тебе может быть и хорошо и плохо, но это то, ради чего тебе стоит жить, а если и надо, то и умереть.
Родина от слова РОД, Твой РОД, в другой стране его нет.
Готов ли ты, если надо, страдать за свой РОД и положить на это свою жизнь, если нужно?

gordy 21 июля 2018 | 18:49

"...тушение пожара затянулось, так как МЧС проводило в Мурманске крупные учения."

Звучит дико?

ly4_sveta 21 июля 2018 | 19:38

gordy: Дико для нормального человека, а для
российского чиновного люда обыденность,
стиль жизни.

nersesov 21 июля 2018 | 19:33

ukraina_biomusor: а про пожары в Швеции Эхо почему молчит?? Там уже 2 недели по всей стране горит и потушить не могут.

kompricikos 21 июля 2018 | 18:59

liliputin_fashist: круто- уже и вечная мерзлота горит

shlevet 21 июля 2018 | 19:05

liliputin_fashist: //Плевать. Пусть сами тушат....//
Как же так?
Люди в России бедствуют, а вам плевать, когда свалки воняли вам наверняка было не плевать?
Или это не повод не повод для пиара?
Я не помню, чтобы подобные вам писали плевать, а не выходить с плакатами

grigol331 21 июля 2018 | 19:37

shlevet: Люди в России бедствуют
____
а тундра их кормит.
Хули ж, 21-й век.
Правда, там заповедник, но люди всё равно бедствуют.

shlevet 21 июля 2018 | 19:41

grigol331: //...Хули ж, 21-й век...//
Действительно, пожары только в России...

starokozlovicky2gus 21 июля 2018 | 18:44

>в соцсетях чиновники предлагают 5 тысяч рублей за день работы на пожаре
И что надо делать, фотошопить?

sergo_25_26 21 июля 2018 | 18:47

Тролльчатину пригожинскую на субботник в заполярье нужно отправить пусть любимую родину спасают. Не только же ботокс рекламировать.

fresh_breeze 21 июля 2018 | 18:53

"горят сотни гектаров тундры"
--------------------------------------------

надо пургу туда гнать.

klink 21 июля 2018 | 18:59

Что там в тундре может гореть?

polba 21 июля 2018 | 19:15

klink: Тундра, это сплошные торфяники. А торфяники, они периодически самопроизвольно загораются.

nestor199 21 июля 2018 | 19:31

klink: Может гореть тундра ................. .

grigol331 21 июля 2018 | 19:33

klink: Что там в тундре может гореть?
____
То, что там в тундре перед этим сгнило.

ly4_sveta 21 июля 2018 | 19:41

klink: А ещё вся тундра залита мазутом и
прочими отходами от нефтедобычи. Там
теперь ужас что творится и восстановлению
не подлежит. Разработки-то дикие, безответственные,
лишь бы прибыль урвать, а после них хоть потоп.

tks 21 июля 2018 | 19:08

Кривляние путизма.

svetalana 21 июля 2018 | 19:19

Конец тундре. На восстановление 300 лет уйдет. Впрочем, пейзажи тундры, убитой гигантами Североникель и Печенганикель, никого не волновали. А Североникель травил, в том числе, и Лаландский заповедник. Как было при Союзе наплевательское отношение к природе, так и осталось. "Нам нельзя ждать милостей от природы, надо взять их у нее". Да, чтобы потом у нее же милостыню просить.

fikus74 21 июля 2018 | 19:21

Ну так вофке позвонить надо, он потушит

ly4_sveta 21 июля 2018 | 19:35

Учения - это святое! На учениях такая техника,
такие роботы, сказочные ковры-самолеты и лестницы-
чудесницы, которые в одном экземпляре,
специально для начальства, пройдут огонь, воду и
даже медные трубы! А настоящие пожары их не
интересуют. В России все напоказ, все для пиара и
главное - угодить начальству! Не народу же.

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