В Заполярье масштабные пожары, горят сотни гектаров тундры, в том числе Лапландский заповедник и окрестности Териберки. Местная администрация привлекает к тушению огня добровольцев, так как сил государственной противопожарной службы и МЧС не хватает.

«Новая газета» пишет, что в соцсетях чиновники предлагают 5 тысяч рублей за день работы на пожаре. На заключение договоров с авиалесоохраной у местной администрации денег нет. На оборудование – тоже. По одной из версий, о которой пишет «Новая газета», тушение пожара затянулось, так как МЧС проводило в Мурманске крупные учения. Все были заняты на маневрах с участием большого начальства.