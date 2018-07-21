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18:31, 21 июля 2018

МБХ медиа выяснила подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии

Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу. Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело. На своей странице ВКонтакте следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью «нарушай закон подлости – помогай людям». Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.

На вопрос корреспондента МБХ медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил и заблокировал сообщения.

Комментарии

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gwon 21 июля 2018 | 18:41

Пустой такой мальчик судя по Контакту.

gordy 21 июля 2018 | 18:46

"Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета."


Тяжело выходить из образа?

kotbajune 21 июля 2018 | 18:55

Я встречался с молодыми следователями СК , для них Бог начальник -

Свирский исполнитель-лизоблюд, ищите его начальника, он принимал решения

zemljanka 21 июля 2018 | 18:59

У Льва Разгона - понятие нелюдь. Про ьюремного врача на шпильках в белом халате.
Такая же нелюдь убивала Машнитского.

malanoff 21 июля 2018 | 18:48

gwon: Не пустой такой мальчик , судя по Контакту. Набит ватой.

gwon 21 июля 2018 | 19:09

malanoff: Ватой набит ты похоже. Кроме ваты в твой башке ничего больше нет.

koshkaedu 21 июля 2018 | 19:27

gwon: Гном, ты чего нарушаешь святость Субботы? Спички зажигаешь, компьютер включил, в синагоге мы тебя сегодня не видели. Смотри, ещё одно замечание и мы, евреи, тебе пейсы обрежем.

akademik_ugarov_56 21 июля 2018 | 18:51

Согласен, что необходимо наказать виновных по данному делу.
Дубинки... И это в век электричества!

Пытки необходимо легализацовать, взять под контроль Государства. Этим должны заниматься профессионалы, строго в рамках Закона и под присмотром врачей.

kotbajune 21 июля 2018 | 18:57

akademik_ugarov_56:

Ну, как в Третьем Рейхе - - три степени физического устрашения ( в гестапо), строго по заявлению следователя

polsan 21 июля 2018 | 18:58

akademik_ugarov_56:
С тебя и надо начать!!

polikarpich 21 июля 2018 | 19:05

akademik_ugarov_56: Для этого нужны вначале эксперименты, испытания, добровольцы.
Согласны? Но под присмотром врачей, естественно. Без врачей никто вам не станет никуда электроды запихивать.

uhovostro 21 июля 2018 | 19:08

polikarpich: :))) Браво)))

ura_123 21 июля 2018 | 19:34

polikarpich: Электроды может и не станут... А вот петушком сделают обязательно)))

grashupfer 21 июля 2018 | 19:05

akademik_ugarov_56: Угарыч, ну, считай, что вызвался испытателем. Первопроходцем, так сказать - первым пытуемым профессионалами, исключительно в строгих рамках закона и, чёрт с ним, ладно - под присмотром врачей. Ведь никто ж тебя доселе за язык не дёргал...
А пора бы. Отрезать его нахрен).

polsan 21 июля 2018 | 19:01

gwon: Очень скоро он закроет свой профиль с красной машинкой, как пить дать!!

student_ru_ru 21 июля 2018 | 18:42

Ну уж без фото на фоне храма никак. Хоспиди, времена меняются, люди нет. Как были стадом, так и остались.

uhovostro 21 июля 2018 | 18:42

Достойная смена растёт, чего уж там...

croaker 21 июля 2018 | 18:47

Нравится быть бандитом.

tks 21 июля 2018 | 18:50

Знал одного мерзавца следователя и прокурора, которые также любили фокаться на фоне своей футбольной команды. Типа, "какой у нас дружный коллектив"!

doctorsvet 21 июля 2018 | 18:52

Молодцы. Родина должна знать своих героев. Очень перспективный кадр, о нём ещё услышим.

max3446 21 июля 2018 | 18:52

напоминаю, мбх медиа иностранный агент, помоечное антироссийское сми.

malanoff 21 июля 2018 | 19:01

max3446: Только не вздумай ехать в Америку , будет как с Бутиной , плавно переходящей в Чаплин. Но ты будешь плавно переходить из портянки в онучи.

polikarpich 21 июля 2018 | 19:02

max3446: Ну, допустим, помоечный и иностранный агент.
Что дальше? Это был не Свирский? Или это был всё-таки он, но он не отказывался возбуждать дело?отказывался

idruker 21 июля 2018 | 19:16

max3446: ню да. Зато 1-ый канал - это свой собственный, патриотический мусорный агент. Я бы даже сказал реагент, ибо весьма токсичен

rhythm 21 июля 2018 | 18:57

Следователь в РФ - только формально самостоятельное процессуальное лицо.

shalunok 21 июля 2018 | 18:58

Совсем зеленый, а уже законченный подлец. Настоящий путинский орленок!

individualist 21 июля 2018 | 19:33

shalunok:
Совсем зеленый, а уже законченный подлец. Настоящий путинский орленок!
=========================
+100500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачет!

proxozhij 21 июля 2018 | 18:59

Его готовят на смену Путину. Лет через сорок — самое то.

irina38fif 21 июля 2018 | 19:01

как в столь юном возрасте можно стать судьей?*)

uhovostro 21 июля 2018 | 19:10

irina38fif: Если папа "правильный пацан", то ещё и не такое можно...

victoria2266 21 июля 2018 | 19:05

Хорошо, еще одного "героя" вывели на всеобщее обозрение.

individualist 21 июля 2018 | 19:36

victoria2266:
Хорошо, еще одного "героя" вывели на всеобщее обозрение.
====================
А этому подонку, как с гуся вода!
Этот тип людей сегодня весьма востребован властью, так что далеко пойдет гаденыш.

ly4_sveta 21 июля 2018 | 19:07

Это же не американский следователь, которому наплевать и на президента,
и на депутата, и на бандита, на любого властного чинушу и криминального
отморозка. Его Бог и Царь - Закон!

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