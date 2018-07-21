МБХ медиа выяснила подробности о следователе, который отказался возбуждать дело о пытках в ярославской колонии
Это Радион Свирский, два года назад он закончил Ярославский госуниверситет, летом прошлого года принял присягу. Пострадавший Евгений Макаров написал заявление о пытках еще в прошлом году, однако, несмотря на все улики, Свирский не открыл уголовное дело. На своей странице ВКонтакте следователь публикует жизнерадостные фотографии на фоне машины, храма, а также вместе со своей спортивной командой. Среди публикаций картинка с подписью «нарушай закон подлости – помогай людям». Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета.
На вопрос корреспондента МБХ медиа о не возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСИН, пытавших Макарова, Свирский не ответил и заблокировал сообщения.
Комментарии33
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gwon 21 июля 2018 | 18:41
Пустой такой мальчик судя по Контакту.
gordy 21 июля 2018 | 18:46
"Несколько лет назад Радион снялся в студенческой короткометражке про жизнь бандитов. Он сыграл роль криминального авторитета."
Тяжело выходить из образа?
kotbajune 21 июля 2018 | 18:55
Я встречался с молодыми следователями СК , для них Бог начальник -
Свирский исполнитель-лизоблюд, ищите его начальника, он принимал решения
zemljanka 21 июля 2018 | 18:59
У Льва Разгона - понятие нелюдь. Про ьюремного врача на шпильках в белом халате.
Такая же нелюдь убивала Машнитского.
malanoff 21 июля 2018 | 18:48
gwon: Не пустой такой мальчик , судя по Контакту. Набит ватой.
gwon 21 июля 2018 | 19:09
malanoff: Ватой набит ты похоже. Кроме ваты в твой башке ничего больше нет.
koshkaedu 21 июля 2018 | 19:27
gwon: Гном, ты чего нарушаешь святость Субботы? Спички зажигаешь, компьютер включил, в синагоге мы тебя сегодня не видели. Смотри, ещё одно замечание и мы, евреи, тебе пейсы обрежем.
akademik_ugarov_56 21 июля 2018 | 18:51
Согласен, что необходимо наказать виновных по данному делу.
Дубинки... И это в век электричества!
Пытки необходимо легализацовать, взять под контроль Государства. Этим должны заниматься профессионалы, строго в рамках Закона и под присмотром врачей.
kotbajune 21 июля 2018 | 18:57
akademik_ugarov_56:
Ну, как в Третьем Рейхе - - три степени физического устрашения ( в гестапо), строго по заявлению следователя
polsan 21 июля 2018 | 18:58
akademik_ugarov_56:
С тебя и надо начать!!
polikarpich 21 июля 2018 | 19:05
akademik_ugarov_56: Для этого нужны вначале эксперименты, испытания, добровольцы.
Согласны? Но под присмотром врачей, естественно. Без врачей никто вам не станет никуда электроды запихивать.
uhovostro 21 июля 2018 | 19:08
polikarpich: :))) Браво)))
ura_123 21 июля 2018 | 19:34
polikarpich: Электроды может и не станут... А вот петушком сделают обязательно)))
grashupfer 21 июля 2018 | 19:05
akademik_ugarov_56: Угарыч, ну, считай, что вызвался испытателем. Первопроходцем, так сказать - первым пытуемым профессионалами, исключительно в строгих рамках закона и, чёрт с ним, ладно - под присмотром врачей. Ведь никто ж тебя доселе за язык не дёргал...
А пора бы. Отрезать его нахрен).
polsan 21 июля 2018 | 19:01
gwon: Очень скоро он закроет свой профиль с красной машинкой, как пить дать!!
student_ru_ru 21 июля 2018 | 18:42
Ну уж без фото на фоне храма никак. Хоспиди, времена меняются, люди нет. Как были стадом, так и остались.
uhovostro 21 июля 2018 | 18:42
Достойная смена растёт, чего уж там...
croaker 21 июля 2018 | 18:47
Нравится быть бандитом.
tks 21 июля 2018 | 18:50
Знал одного мерзавца следователя и прокурора, которые также любили фокаться на фоне своей футбольной команды. Типа, "какой у нас дружный коллектив"!
doctorsvet 21 июля 2018 | 18:52
Молодцы. Родина должна знать своих героев. Очень перспективный кадр, о нём ещё услышим.
max3446 21 июля 2018 | 18:52
напоминаю, мбх медиа иностранный агент, помоечное антироссийское сми.
malanoff 21 июля 2018 | 19:01
max3446: Только не вздумай ехать в Америку , будет как с Бутиной , плавно переходящей в Чаплин. Но ты будешь плавно переходить из портянки в онучи.
polikarpich 21 июля 2018 | 19:02
max3446: Ну, допустим, помоечный и иностранный агент.
Что дальше? Это был не Свирский? Или это был всё-таки он, но он не отказывался возбуждать дело?отказывался
idruker 21 июля 2018 | 19:16
max3446: ню да. Зато 1-ый канал - это свой собственный, патриотический мусорный агент. Я бы даже сказал реагент, ибо весьма токсичен
rhythm 21 июля 2018 | 18:57
Следователь в РФ - только формально самостоятельное процессуальное лицо.
shalunok 21 июля 2018 | 18:58
Совсем зеленый, а уже законченный подлец. Настоящий путинский орленок!
individualist 21 июля 2018 | 19:33
shalunok:
Совсем зеленый, а уже законченный подлец. Настоящий путинский орленок!
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+100500!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачет!
proxozhij 21 июля 2018 | 18:59
Его готовят на смену Путину. Лет через сорок — самое то.
irina38fif 21 июля 2018 | 19:01
как в столь юном возрасте можно стать судьей?*)
uhovostro 21 июля 2018 | 19:10
irina38fif: Если папа "правильный пацан", то ещё и не такое можно...
victoria2266 21 июля 2018 | 19:05
Хорошо, еще одного "героя" вывели на всеобщее обозрение.
individualist 21 июля 2018 | 19:36
victoria2266:
Хорошо, еще одного "героя" вывели на всеобщее обозрение.
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А этому подонку, как с гуся вода!
Этот тип людей сегодня весьма востребован властью, так что далеко пойдет гаденыш.
ly4_sveta 21 июля 2018 | 19:07
Это же не американский следователь, которому наплевать и на президента,
и на депутата, и на бандита, на любого властного чинушу и криминального
отморозка. Его Бог и Царь - Закон!