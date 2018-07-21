Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал инициативу президента страны о блокировке поставок нефти
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал инициативу президента страны о блокировке поставок нефти. В ответ на санкции США, Иран угрожает блокировать Ормузский пролив, через который идет экспорт Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая друга страна в регионе тоже не будет ее импортировать, — заявил Аятолла Хаменеи, — сообщает Deutsche Welle.
Комментарии13
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vladimirgornitsky 21 июля 2018 | 18:45
Хорошо все-таки, что безумным старцам не удалось обзавестись ядерным ружием, и они пока что могут только пугать мир, но не разрушать его. Старцы эти очень хотят жить, и дальше шантажа не пойдут. Поскольку попытка реально заблокировать транспортировку нефти привела бы их к немедленному краху. Наденюсь, что Запад на шантаж не поддастся.
zorkin75 21 июля 2018 | 18:51
vladimirgornitsky: Их старец смахивает на нашего русскожопого старца.Ум в их головах в гостях не был.
fig_vvam__ 21 июля 2018 | 19:10
zorkin75: Они уже подзабыли урок 1988 года, когда попытались блокировать пролив.
за полдня Штаты потопили половину их флота и все кончилось
При этом американцы еще щадили иранцев.
В бою 18 апреля Иран понёс большие потери: американскими кораблями и авиацией были потоплены один фрегат («Саханд»), один катер и как минимум три быстроходные лодки. Повреждён ещё один фрегат («Сабалан»), две морские платформы. Предположительно сбит один самолёт F-4.
satttana_perrrkele 21 июля 2018 | 18:52
верный путлеровец, этот Хаменеи: запретим качественные продукты... для СВОИХ граждан. Отрежем себе яйца!
Поднимем стоимость американской нефти и газа! (именно она заменит нефть от настоящих фашистов (религиознцтых муслимов)
merelymy 21 июля 2018 | 18:53
Большой бара-бум-чик-чик все ближе, халай-маххалай наливая, запевай:
..............
А мы сидим в заваленном сарае,
Есть у нас два ящика вина,
Ах, она такая растакая,
Ядерная зимушка-зима.
Все сгорело: книги и картины,
Детсады, больницы, психдома,
Винные сгорели магазины,
Развалилась прочная тюрьма.
А все одно, сидим себе, бухаем,
Есть еще два ящика вина,
Ах она такая растакая,
Ядерная зимушка-зима.
shalunok 21 июля 2018 | 18:54
Экономическкие санкции - это метод воздействия, нечто между дипломатическими переговорами и военными действиями... - "Не буду у тебя покупат. И с теми, кто у тебя покупает, торговать не буду".
Силовое же блокирование экономической деятельности других - это, фактически, объявление войны потому, что только силовым (сиречь "военным") способом можно отстоять и разблокировать свою свободу торговли.
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Религиозные фанатики тупы и опасны по природе своей.
kotbajune 21 июля 2018 | 19:15
shalunok: Нет не тупы... смысл санкций в долгострочной перспективе - это экономическая война на уничтожение страны (режима)
более экономически слабая страна обречена
шанс , повышение ставок на действительную войну
здесь сильный может струсить, а им всё равно терять нечего,
pravdatut 21 июля 2018 | 18:56
Кто дольше правит Путин или Хаменеи??
prade 21 июля 2018 | 18:58
Значит начнется война США и Ираном.
aleksei123m 21 июля 2018 | 18:58
О как. Иранский придурок хочет получить по морде.
Пожелаем ему в этом успехов.
nostradam 21 июля 2018 | 19:08
Это был бы огромный подарок для Трампа.
Он с большим удовольствем сожжёт веь иранский лот.
fresh_breeze 21 июля 2018 | 19:15
с американцами, как и со всеми другими, нужно говорить на их языке; вот иранцы и пытаются это делать, пожелаем же им удачи.
raffal 21 июля 2018 | 19:21
fresh_breeze: с американцами, как и со всеми другими, нужно говорить на их языке; вот иранцы и пытаются это делать, пожелаем же им удачи.
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Иранцам никто не мешает ввести ответные санкции против США и любых других страна, которые ввели протих них санкции. Это суверенное право любого государства. А ответ в виде блокирования международных морских путей это акт пиратства, казус белли - акт войны. Так в чём же Вы им пожелали удачи?