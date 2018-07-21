Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал инициативу президента страны о блокировке поставок нефти. В ответ на санкции США, Иран угрожает блокировать Ормузский пролив, через который идет экспорт Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Если экспорт иранской нефти будет блокирован, то никакая друга страна в регионе тоже не будет ее импортировать, — заявил Аятолла Хаменеи, — сообщает Deutsche Welle.