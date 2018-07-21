В аэропорту «Шереметьево» возникли проблемы с выдачей багажа

Затронули они пассажиров, которые вылетали или следовали с пересадкой.

Сбой произошел в системе транспортировки багажа, пока идет ремонт, возможны задержки в его отправке. Ряду пассажиров доставят вещи уже после прилета в место назначения, осуществят перевозку последующие рейсы, отметили в «Шереметьево». Причиной сбоя стало подтопление тоннеля, по которому везут багаж между терминалами. Сейчас его доставляют на машинах, а не через тоннель, рассказал ТАСС источник в аэропорту. По его данным, проблема возникла три дня назад. О ней сообщила авиакомпания «Аэрофлот», которая выступает основным перевозчиком в «Шереметьево». «Аэрофлот» советует обращаться в службу розыска багажа в случае, если он вовремя не прибыл к месту назначения. Для оформления необходимых документов по поиску важно сохранять посадочный талон и багажную бирку. Узнать дальнейшей судьбе багажа можно на сайте авиакомпании.

В пятницу свой багаж не могли получить пассажиры, которые прилетели из аэропорта «Шереметьево» в Иркутск.