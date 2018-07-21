Украина выступает за введение санкций против Черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря

На этот счет уже ведутся переговоры, — сказал в эфире «112 Украина» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями. Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморских портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море».

Напомним, Европейский Союз на год продлил санкции против России за аннексию Крыма.