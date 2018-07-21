В результате обысков в Центральном НИИ машиностроения, возможно, были задержаны некоторые сотрудники института

ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия.

В ходе обысков в ЦНИИМаш правоохранители вывели из здания несколько человек, рассказал «Интерфаксу» источник в Объединенной ракетно-космической корпорации. По словам собеседника агентства, они уехали в неизвестном направлении. Источник не исключает, что сотрудников института могли допросить и задержать.

Ранее стало известно, что в отставку подал директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон, в офисе которого также прошли обыски. По словам источника, Пайсон может стать свидетелем по делу.

Роскосмос пока не получал уведомлений о беседах правоохранительных органов с руководством корпорации. Об этом сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.

По данным «Коммерсанта», следствие прорабатывает версию о том, что должностные лица причастны к передаче иностранным спецслужбам секретных сведений о российских гиперзвуковых проектах.

О новейшем российском гиперзвуковом оружии говорил в марте президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Речь идет, например, о ракетном комплексе «Кинжал».