В результате обысков в Центральном НИИ машиностроения, возможно, были задержаны некоторые сотрудники института
ФСБ расследует дело о госизмене в связи с утечкой данных о российских разработках гиперзвукового оружия.
В ходе обысков в ЦНИИМаш правоохранители вывели из здания несколько человек, рассказал «Интерфаксу» источник в Объединенной ракетно-космической корпорации. По словам собеседника агентства, они уехали в неизвестном направлении. Источник не исключает, что сотрудников института могли допросить и задержать.
Ранее стало известно, что в отставку подал директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон, в офисе которого также прошли обыски. По словам источника, Пайсон может стать свидетелем по делу.
Роскосмос пока не получал уведомлений о беседах правоохранительных органов с руководством корпорации. Об этом сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.
По данным «Коммерсанта», следствие прорабатывает версию о том, что должностные лица причастны к передаче иностранным спецслужбам секретных сведений о российских гиперзвуковых проектах.
О новейшем российском гиперзвуковом оружии говорил в марте президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Речь идет, например, о ракетном комплексе «Кинжал».
Комментарии2
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danko1 21 июля 2018 | 18:08
Утечка данных пошла от Путина, а предателей ищут в другом месте?
liliputin_fashist 21 июля 2018 | 18:09
danko1: ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.