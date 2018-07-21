В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосьемку детей с символикой партии
Она была проведена в рамках патриотического проекта «Наши дети – будущее России».
Участниками проекта правящей партии стали воспитанники детского сада №5. На кадрах, размещенных башкирским отделением «Единой России» в соцсетях, видно, что сначала дети танцуют, а затем стоят на общей фотографии с пакетами с символикой партии. Вместе с ними подарки держат и воспитатели детского сада. Сообщение о проведенном проекте, получившем название «Наши дети – будущее России», размещено на официальном сайте башкирских единороссов. Там указано, что целью мероприятия стало создание условий для воспитания патриотических чувств детей как основы их любви к Отечеству. Учащимся детсада представители «Единой России» показали соответствующие видеоролики и дали послушать гимн России. Также они устроили выставку рисунков и плакатов на тему «Мы – будущее России», говорится в отчете башкирского отделения правящей партии.
Руководство детского сада N5 в Стерлитамаке в Башкирии объяснило появление фотографий воспитанников с символикой «Единой России» своим тесным сотрудничеством с партией. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ио заведующего детского сада N5 Ольга Морозова. Она уточнила, что фотосъемка проходила в рамках совместного проекта под названием «Наши дети – будущее России». «Мы проводим такие мероприятия только с «Единой Россией», потому что у нас многие люди в коллективе являются сторонниками и непосредственно членами этой партии», — отметила Морозова.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин считает недопустимым привлечение детей к «партийной политике». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Если мероприятие политическое, то вовлечение детей в политику по закону противопоказано. Во всяком случае, нужно было спросить согласие родителей. Если же мероприятие педагогическое, в рамках патриотического воспитания, то это вопрос трактовки. В любом случае, я считаю, что лучше детей к партийной политике не привлекать до тех пор, пока они не могут сделать самостоятельный выбор», — сказал Смолин. Депутат также напомнил, что по закону использовать детей во время избирательной кампании запрещено.
Российские власти ранее не раз высказывались против вовлечения детей в политические акции. В частности, это касалось их участия в митингах оппозиционера Алексея Навального.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 21 июля 2018 | 18:06
//...подарки держат...//
Ну, т.е. ЕдРо сделала детям подарки.
Кто скажет, что это плохо?
Наверное те, кто никогда не делал подарков детям
liliputin_fashist 21 июля 2018 | 18:07
shlevet: Точно подарки? Не пропаганда?
danko1 21 июля 2018 | 18:10
liliputin_fashist: С такой "партией и с Путиным у России нет будущего.
Давно в прошлое тянут. Уже в 37 г. вернулись.
nns33 21 июля 2018 | 18:08
У детей должно быть счастливое детство! Это должны обеспечить родители,воспитатели,педагоги. Политика,как и вера не для детского ума.
uhovostro 21 июля 2018 | 18:09
/Наши дети- будущее России/
Лозунг с двойным дном : все эти едроссы СВОИХ детишек уже устроили на тёпленькие местечки - за ИХ будущее я спокоен, а вот за будущее России есть большие сомнения...