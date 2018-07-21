Сотрудники секретной службы США забрали на проверку футбольный мяч, который Путин подарил Трампу в Хельсинки

Сотрудники секретной службы США забрали на проверку футбольный мяч, который президент Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, — сообщает агентство Блумберг. Путин заявил, что теперь мяч на стороне американского президента. Трамп пообещал передать его сыну, который любит футбол и выступает за юношескую команду. Между тем, подарок Путина вызвал недовольство у американских политиков.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в мяче может находиться подслушивающее устройство и его ни в коем случае нельзя проносить в Белый дом. Сообщается также, что американский президент не может принимать подарки от иностранных лидеров, которые стоят дороже 390 долларов.