Сотрудники секретной службы США забрали на проверку футбольный мяч, который Путин подарил Трампу в Хельсинки
Сотрудники секретной службы США забрали на проверку футбольный мяч, который президент Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, — сообщает агентство Блумберг. Путин заявил, что теперь мяч на стороне американского президента. Трамп пообещал передать его сыну, который любит футбол и выступает за юношескую команду. Между тем, подарок Путина вызвал недовольство у американских политиков.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в мяче может находиться подслушивающее устройство и его ни в коем случае нельзя проносить в Белый дом. Сообщается также, что американский президент не может принимать подарки от иностранных лидеров, которые стоят дороже 390 долларов.
Комментарии31
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liliputin_fashist 21 июля 2018 | 17:34
Ватники, а вы не задавались вопросом:
почему США при таком недалёком президенте процветают,
а Россия при таком многоопытном — бедствует?
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 17:37
liliputin_fashist: Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
banyi3 21 июля 2018 | 17:37
liliputin_fashist: А Вы там были ? И по улицам ходили? У Довлатова хороший рассказ про это был )))
vlabumur 21 июля 2018 | 18:02
banyi3: А у Варлама Шаламова лучше.
danko1 21 июля 2018 | 18:04
От Путина всюду постоянно и закономерно везде ждут только пакостей.
tonight 21 июля 2018 | 18:09
banyi3: Я живу и хожу по улицам Нью Йорка и подтверждаю по сравнению с рашей Америка процветает
compare 21 июля 2018 | 17:44
liliputin_fashist: не в бровь,а в глаз! браво.
doc10_vikt 21 июля 2018 | 17:46
Мяч наполнен газом "NOVICHOK "
nikmart001 21 июля 2018 | 18:11
liliputin_fashist: Потому, что они печатают деньги для всего мира.
Напечатать бумажку в 100 долларов для них стоит 4 цента, но купить на нее Америка может гораздо больше.
novichok_ 21 июля 2018 | 18:11
ДЕБИЛЫ, БЛЯ,,,,
banyi3 21 июля 2018 | 17:35
Надеюсь , это просто прикол. Хотя если подумать, это ПРАВИЛЬНО со стороны спецухи всех стран!
uhovostro 21 июля 2018 | 17:37
Ему бы мозги собственные проверить...
vilingrad 21 июля 2018 | 17:39
Подорвать мячик в Аризонской пустыне. Неселение эвакуировать. Может, путинизм передается воздушным путем:)
ly4_sveta 21 июля 2018 | 17:39
Этот мяч Трамп сразу отфутболил в сторону, давая
понять своё отношение к такому сюрпризу.
velbkeirf1 21 июля 2018 | 17:40
Сотрудники секретной службы США забрали на проверку футбольный мяч,\\\\\\\\\\\\\\
пилите Шура пилите она золотая..............
sasass 21 июля 2018 | 17:42
Воздух там накачен опасный - российский коррупционный ...))
gencek 21 июля 2018 | 17:42
Придется мячик порезать на мелкие кусочки, а потом склеить и вернуть Трампу.
kaputvsemu 21 июля 2018 | 17:43
Трамп сегодня громко плачет
Отобрали русский мячик.
Тише, Трампушка, не плач
Не порвут агенты мяч.
tonight 21 июля 2018 | 18:03
kaputvsemu: Сдуют мяч и все дела. От греха. От русских можно ждать что угодно. В Америке шпионов из раши как собак не резанных. Бутину проститутку раскрыли а до этого банда Чапман
peresvet73 21 июля 2018 | 17:44
Эту информацию мяч передал сотрудникам ФСБ.
sir_sar 21 июля 2018 | 17:47
Это фобия. Страх перед Россией.
Представляю как сейчас окружение Путина ржет над этими клоунами.
Мяч проверяют, а кремлевскую марионетку в кресле президента проспали)))))
kokapu 21 июля 2018 | 17:51
sir_sar: Это фобия. Страх перед Россией.
Представляю как сейчас окружение Путина ржет над этими клоунами.
---------------
Интересно, а над Путиным, который даже чужую посуду в ручонки взять боится, никто не ржёт?
sarov 21 июля 2018 | 17:50
А кто сказал, что наш лидер стоит дороже 390 долларов?
saythrodezia 21 июля 2018 | 17:51
Дурацкая новость ни о чем. Естественно, что абсолютно любые подарки политическим лидерам, крупным бизнесменам и даже каким нибудь богатым бездельникам - отпрыскам многомиллиардных состояний, проверяются их службами безопасности доскональнейшим образом на предмет любых опасностей, возможностей шпионажа, слежки и т.д. и т.п. Службу безопасности, не принявшую подобных мер в лучшем случае мгновенно уволят без права в дальнейшем даже сторожем в общественном туалете работать, в связи с полной профнепригодностью. Зная скрытность и боязнь собственной тени нашего лидера, не удивлюсь, что подаренного ему японцем алабая препарировали на молекулы, то-то о нем ничего больше не сообщали.
zver777 21 июля 2018 | 17:53
Дебилы бля ....
nikolashin2017 21 июля 2018 | 18:00
как товарищ берия
вышел из доверия...
zver777 21 июля 2018 | 18:01
В мячике нет ни чего кроме воздуха. Впрочем как и в головах тех кто собрался его проверять.
valgava777 21 июля 2018 | 18:02
Ебанутость американских сенаторов зашкаливает ...Это уже просто маразм ...Неужели ГМО продукты так разрушают мозг...
grazschdanin 21 июля 2018 | 18:04
Будут исследовать воздух из мяча на наличие «Новичка»?
venmud 21 июля 2018 | 18:04
Доверие к Нашему растет не по дням, а по часам.
aleks_3310 21 июля 2018 | 18:08
Путину следовало подарить Трампу Маргариту Симонян в комплекте с Димой Киселевым.
Эта сладкая парочка вмиг превратила бы жизнь в Америке из обыденной в сказочную и гарантировала его переизбрание.