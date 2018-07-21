Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» увезли из СИЗО в неизвестном направлении

Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова увезли из СИЗО в Ленинградской области в неизвестном направлении. Об этом «Медиазоне» сообщила член ОНК Петербурга Яна Теплицкая.

Ранее сообщалось, что Бояршинова и Филинкова собирались этапировать в Пензу для проведения следственных действий, а Филинков рассказывал, что один из пытавших его сотрудников ФСБ угрожал, что, если молодой человек не даст признательные показания, «его отправят в другой регион в машине со спецами».