Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» увезли из СИЗО в неизвестном направлении
Обвиняемых по делу о террористическом сообществе «Сеть» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова увезли из СИЗО в Ленинградской области в неизвестном направлении. Об этом «Медиазоне» сообщила член ОНК Петербурга Яна Теплицкая.
Ранее сообщалось, что Бояршинова и Филинкова собирались этапировать в Пензу для проведения следственных действий, а Филинков рассказывал, что один из пытавших его сотрудников ФСБ угрожал, что, если молодой человек не даст признательные показания, «его отправят в другой регион в машине со спецами».
Комментарии6
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shlevet 21 июля 2018 | 17:54
Я не очень понял, а направление должны сообщать всем желающим?
sergei_tn 21 июля 2018 | 18:06
shlevet: Да!
Или это нечто совсем секретное, и знание направления угрожает безопасности кого-то и от чего-то?
Дело имеет общественный резонанс, почему нужно скрывать куда и зачем увозят фигурантов этого дела.
shlevet 21 июля 2018 | 18:08
sergei_tn: //...почему нужно скрывать куда...//
А кто сказал, что кто-то что-то скрывает?
Если вы не обладаете информацией, это ещё не значит, что от вас её скрывают.
kolenval99 21 июля 2018 | 18:06
shlevet: В каком направлении ты сам сейчас пошёл, ты понял?
sjuzanna 21 июля 2018 | 18:02
Хотелось бы побольше узнать об этих людях.
aswarsp 21 июля 2018 | 18:03
И в чём состоял их терроризм? Неужели они собирались где-нибудь на частных квартирах в количестве больше 3-х и ругали Путина?! Какие негодяи! При Сталине таким обычно вменяли умысел на убийство усатого, при Хрущёве и Брежневе - клевету на наш замечательный строй. А что делали "сетевики"? Бомбы, наверное? Или просто кто-нибудь из них неодобрительно высказывался о нашем замечательном руководстве и в этом увидели нехороший умысел? Мне очевидно, что большинство из них виноваты в очевидном. Они - лентяи. Но нашёлся среди них некий гражданин с большой буквы. С большой буквы Г, который не поленился сбегать и доложить.