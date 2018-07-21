В Алма-Ате похоронили казахстанского фигуриста, призера Олимпийских Игр в Сочи Дениса Тена, который был убит грабителями несколько дней назад.

Гибель выдающегося спортсмена стала шоком не только для Казахстана. Соболезнования приходили со всего мира: из России и США, где он тренировался и из Международного Олимпийского комитета. Велокоманда «Астана» вышла на старт этапа Тур де Франс с траурными повязками.

Прощание со спортсменом, которому только что исполнилось 25 лет, прошло в Алма-Ате во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Попасть к гробу смогли не все, поэтому цветы передавали с улицы. Тысячи людей, заполнившие площадь перед дворцом, проводили Дениса аплодисментами. Затем желающих специальными автобусами доставили на кладбище в поселок Дружба, где тело и было предано земле.

Денис погиб в результате конфликта с грабителями, которые пытались снять зеркала с его машины. Он истек кровью еще до того, как его нашли прохожие.

Денис Тен стал первым фигуристов в истории Казахстана, который выиграл медали Олимпийских Игр и чемпионатов мира.