Британские спецслужбы ищут следы вещества «Новичок» в парке Королевы Елизаветы в Солсбери. Специалисты в костюмах химзащиты оцепили общественные туалеты в парке, — сообщает Sky News.

В этом парке Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли флакон с отравляющим веществом. Они подумали, что там духи. Стерджесс побрызгала жидкостью себе на запястье. Спустя некоторое время обоих нашли в парке без сознания. Дон Стерджесс умерла, а Чарли Роули накануне был выписан из больницы