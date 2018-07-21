Британские спецслужбы ищут следы вещества «Новичок» в парке Королевы Елизаветы в Солсбери
Британские спецслужбы ищут следы вещества «Новичок» в парке Королевы Елизаветы в Солсбери. Специалисты в костюмах химзащиты оцепили общественные туалеты в парке, — сообщает Sky News.
В этом парке Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли флакон с отравляющим веществом. Они подумали, что там духи. Стерджесс побрызгала жидкостью себе на запястье. Спустя некоторое время обоих нашли в парке без сознания. Дон Стерджесс умерла, а Чарли Роули накануне был выписан из больницы
Комментарии13
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gencek 21 июля 2018 | 17:09
А если бы Елизавета зашла в этот туалет во время прогулки ?
novichok_ 21 июля 2018 | 17:15
А если бы она духи подобрала и побрызгалась?
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 17:15
gencek: Исключено ! Она в своем возрасте в туалет ходит под себя ,спросите у бабкиданки ,поэтому ей ни что не угрожает ! Ну а британские наркоманы и алкаши ....оно нам надо ! )))
stebinmaku 21 июля 2018 | 17:15
Проникновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном британском туалете
След "Новичка находят" на очке..
serg4422 21 июля 2018 | 17:15
они там что уже новичком дрыщут все?
velbkeirf1 21 июля 2018 | 17:23
Наверняка хотели отравить королеву Елизавету, но по ошибке она в это день фанфурики по кустам не собирала
tremens_delirium 21 июля 2018 | 17:38
velbkeirf1: ✄ Наверняка хотели отравить королеву Елизавету, ✄
Кстати, это и мотив.
«Май квин дестройд традишн, ̶с̶с̶ бука,
Всё рулз и рулз энд ноу энд...
Вэл, ху вуд ит хёр, эз иф Кука,
Ту брэйк зыс од энд офул трэнд?»
Так думал Чарльз, трясясь в двуколке:
Года идут, а счастья нет...
Сам сложишь зубы раз на полке.
Хочу на трон! Хоть пару лет...
tremens_delirium 21 июля 2018 | 17:24
Королеву Новичёк более не торкал, так что она пузырёк и выбросила.
sasass 21 июля 2018 | 17:25
Искать нечего - флакончик-то был один и нелепо был выброшен после теракта...
grazschdanin 21 июля 2018 | 17:26
Дон Стерджесс умерла, а Чарли Роули накануне был выписан из больницы.
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Отключив систему жизнеобеспечения они убили Стерджесс. Как ранее кота Скрипалей. Интересно, ее кремируют так же как и морских свинок?
kp6ic 21 июля 2018 | 17:33
что ж это такое получается, наши спецслужбы загадили новичком пол-солсбери, что ль? удивительно.
zorkin75 21 июля 2018 | 17:55
Ребята,ждите санкций в скором времени.И радуйтесь,т.к по словам Солнцеликого санкции только на пользу Срашкоговну!
shlevet 21 июля 2018 | 18:01
Шоу маст гоу он!