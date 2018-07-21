Украина просит западные страны введения санкций против черноморских портов России

Как считают в Киеве, Москва проводит блокаду украинских кораблей в Азовском море.

Поводом ввести санкции против российских портов в Черном море Киев считает регулярные осмотры Россией украинских кораблей в Азовском море. В интервью телеканалу «112. Украина» министр инфраструктуры страны Владимир Омелян рассказал, что уже ведутся переговоры об ограничительных мерах с европейскими странами и США. Украина уже не в первый раз говорит о возможных санкциях в отношении российских черноморских портов. По данным правительства страны, опубликованным на прошлой неделе, Москва с апреля этого года задержала для досмотра 93 украинских судна, шедших в направлении Мариуполя или Бердянска. По мнению министра инфраструктуры Омеляна, это делается специально, чтобы заставить судовладельцев сменить порты. Впрочем, накануне замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль сказала, что действия Москвы не нарушают международное морское право. По ее словам, так называемый «вопрос Азова» искусственно обострен в информационном поле.

В начале июля депутаты Верховной Рады потребовали денонсировать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.