Украина просит западные страны введения санкций против черноморских портов России
Как считают в Киеве, Москва проводит блокаду украинских кораблей в Азовском море.
Поводом ввести санкции против российских портов в Черном море Киев считает регулярные осмотры Россией украинских кораблей в Азовском море. В интервью телеканалу «112. Украина» министр инфраструктуры страны Владимир Омелян рассказал, что уже ведутся переговоры об ограничительных мерах с европейскими странами и США. Украина уже не в первый раз говорит о возможных санкциях в отношении российских черноморских портов. По данным правительства страны, опубликованным на прошлой неделе, Москва с апреля этого года задержала для досмотра 93 украинских судна, шедших в направлении Мариуполя или Бердянска. По мнению министра инфраструктуры Омеляна, это делается специально, чтобы заставить судовладельцев сменить порты. Впрочем, накануне замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль сказала, что действия Москвы не нарушают международное морское право. По ее словам, так называемый «вопрос Азова» искусственно обострен в информационном поле.
В начале июля депутаты Верховной Рады потребовали денонсировать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Комментарии23
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danko_viola 21 июля 2018 | 17:04
А чего? Не пускает сводимых в черноморское море?
danko_viola 21 июля 2018 | 17:06
danko_viola: сводоматки нюни распустили! А вы сами Путина на коленях попросите. А то старуху Меркель на конфликт с Россией провоцируют.
danko_viola 21 июля 2018 | 17:08
danko_viola: а где неодекватка данко1 воровка из маями спец в азовском и черноморском флоте?
varangian2011 21 июля 2018 | 17:27
danko_viola: Укры должны быть достойными потомками великих протоукров, доказав это выкопанным в Полесье новым "Черным морем". И пирамиды в случе чего новые под Харьковом поставить, чтобы с высока наблюдать за вражиной, и не один москаль на "вильну нэньку" не проскочил.
r88w556xl4 21 июля 2018 | 17:28
Столетия проходят, но свидомитая мораль неизменна - если свидомитый гадит в огород соседа, то свидомитый это считает нормальным и правильным, если сосед за это свидомитого щёлкнет по носу, свидомитый встаёт в позу жертвы и орёт на всю округу, что его обидели.
rico777 21 июля 2018 | 17:06
Заверещали свидомые!) Что, думали безнаказанно будете гадить в Азовском море?!)
semen2026 21 июля 2018 | 17:10
правильно, ЗАЛУПУТИНЦЕВ надо держать в тонусе, а то ввп взметнётся...!)))
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 17:21
semen2026: Если ты не заметил ,то ВВП похер ,а вот кастрюле взметаются на своих разрывающихся в клочья пуканах ,космическо - аграрная сверхдержава , это тебе не хер с горы ! Омерикаснами !))))))))))))
skif_05 21 июля 2018 | 17:34
semen2026:
Доиграется бандеровская мразота, придется России заминировать подходы к одесскому порту.
ukraina_biomusor 21 июля 2018 | 17:12
Петруха ,а як жеш сверхсильная украинская армия пидоргов и пард в москве !?)
Верунчик, давай.
Я так соскучилась по тебе.
Верунчик, лапушка, сама-сама-сама.
Не в ресторане - самообслуживание.
Тайм из мани.
Сама-сама-сама!
gencek 21 июля 2018 | 17:13
Вот и сидите в своей луже, ловите тюльку и не рыпайтесь.
mikr 21 июля 2018 | 17:16
Зачем такие сложности? Достаточно отпустить всех моряков с "Норда", выплатить им компенсацию ущерба за потерянное время и здоровье и за испорченный улов и моральный вред, вернуть судно в надлежащем состоянии, принести извинения каждому моряку и всей России в целом с обещанием больше так не делать. И тогда российские пограничники перестанут кошмарить украинские суда в Азовском море.
А если Украина продолжит делать пакости, то нынешний кошмар покажется украинцам счастливой сказкой по сравнению с тем, что вынуждена будет делать Россия с украинцами в таком случае.
zorkin75 21 июля 2018 | 17:28
mikr: Согласно Международному Морскому Кодексу Украина права.Руссосрания как всегда клала на любые законы и теперь,если примут, вынуждена будет торговать по Чёрному морю с Абхазией и Приднестровьем.
skif_05 21 июля 2018 | 17:38
zorkin75:
Чтобы торговать с Приднестровьем, Россия вынуждена будет освободить Одессу. Россию постоянно вынуждают освобождать все новые и новые территории. Эдак и до Ла-Манша можно доосвобождаться.
zorkin75 21 июля 2018 | 17:48
skif_05: Есть обходные пути из Приднестровья в ЧМ,но только чем торговать собираетесь,Баклажанами?Свинорашу постоянно вынуждают защищаться,так она и до Антарктиды можно доосвобождаться,пока зубы целы.
tremens_delirium 21 июля 2018 | 17:52
zorkin75: ✄ Согласно Международному Морскому Кодексу Украина права ✄
В 2003 году Кучма с Путиным подписали договор, что Азовское море внутреннее море двух стран одновременно. Так что досмотры могут проводить и Украина, и Россия. В целях безопасности.
Формально никто ничего не нарушает. Не существует никаких правил о сроках проверки судов.
zorkin75 21 июля 2018 | 18:05
Там,в разных договорах Украины с Россией много деталей,но суть одна-Руоисся,как оккупант подтёрлась всеми бумажками,заключёнными с Украиной.Именно поэтому мы вас ненавидим,потому что вы-вероломны.
andreyoo 21 июля 2018 | 17:58
zorkin75: Смотри-ка, Украина ПОПРОСИЛА западные страны ввести санкции, в рядовых патриотически настроенных украинцев уже распирает от гордости.
nadin57 21 июля 2018 | 18:03
zorkin75: ммдаа? А вот замглавы МИДа Украины Зеркаль говорит, что Россия не нарушает международные законы.
Кому верить ей или Вам?
sir_sar 21 июля 2018 | 17:57
Как сразу запели. Задержали Норд, а получили десять нордов.
Так с ними и надо.
shlevet 21 июля 2018 | 17:59
каклы чего там шебуршатся после захвата российского судна.
Сразу было понятно, что они как всегда отсосут
b522 21 июля 2018 | 18:03
Шансы у Украины есть. Это доказывает обилие крайне взволнованных путиноидов.
zver777 21 июля 2018 | 18:06
"Украина просит западные страны " Народ -попрошайка.