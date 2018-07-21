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Эксклюзив Эха 17:01, 21 июля 2018

В Стерлитамаке депутаты «Единой России» устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии

Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.

Необходимо ограждать детей от участия в партийной политике, — сказал «Эху» первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин. Он напомнил, что также по закону запрещено использование детей во время избирательной кампании.

Комментарии

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slavaibo 21 июля 2018 | 17:08

Это показательно : дети ещё глупы , можно над ними поиздеваться!

danko1 21 июля 2018 | 17:10

slavaibo: Пора начинать прием в члены ЕР прямо в роддомах.
Почему младенцев без их позволения крестить можно, а в партию вступать нельзя?

danko_viola 21 июля 2018 | 17:11

danko1: у тебя скоро будет прием к врачу опохметологу. Не забудь. Можно. Нельзя.

danko_viola 21 июля 2018 | 17:13

danko1: когда тебя кристили в маями без твоего ведома, наверное в купеле забыли. Родители были пьяны или боролись с Путиным?

slavaibo 21 июля 2018 | 17:20

danko_viola: Ты что, на почве алкоголя свихнулся? Наркоман что-ль? Меня вот крестили маленького, теперь я атеист!

danko_viola 21 июля 2018 | 17:24

slavaibo: я знаю ты не атеист, ты внук данко1. Это известно всему Миру! Из достоверных источников. Ты еще скажи, что ты демократ, коммунист и сочувствуешь майданутым.

slavaibo 21 июля 2018 | 17:27

danko_viola: Не коммунист.

slavaibo 21 июля 2018 | 17:13

danko1: Логично.

danko_viola 21 июля 2018 | 17:15

slavaibo: абсолютно! Лайк ей поставь. Ну кубанщину.

shlevet 21 июля 2018 | 17:48

danko1: //...прямо в роддомах....//
А чего ты молчало, когда Леха школоту выводил?

alshatrs 21 июля 2018 | 18:01

slavaibo: дети то глыпы а их родители как?

kir_pich_101 21 июля 2018 | 17:17

Воспитатели лижут зад за мелкие подачки от власти.
Мерзко...

gencek 21 июля 2018 | 17:26

Докатились едрисовцы, уже школьники их нах посылают и пинками выгоняют из школ ...
Осталось только в детсадах пропаганду вешать на уши , пока детишки разговаривать не научились.

yuriyp 21 июля 2018 | 17:29

Для детского сада покатит. В школе уже вряд ли...

curious69_ 21 июля 2018 | 17:31

Вот что интересно.... Большинство эксцессов креативной деятельности ВОРОВ из ЕДИМ-РОССИИ, проходят на территории бывших КОЛОНИЙ Российской империи впрочем как и запредельный процент "голосов" за неоколониальную администрацию. Эти явления полностью подтверждает теорию изменения ментальности в бывших колониях на протяжении 300 лет. А вы говорите РАВЕНСТВО перед законом....... Какое нахрен равенство у недавних наследников бывших РАБОВ. Арифметически уже прошло уже 300 лет, но нужно смело выбросить столетие 20 го века ,когда в людях насаждалось в сознание коммунистическое РАБСТВО . Так что ещё лет 100 в России будут жить люди искренне ХОТЯЩИХ подчиняться воле ПОВЕЛИТЕЛЯ.

nns33 21 июля 2018 | 17:32

О каком сотрудничестве малышей и партии может идти речь ? По мнению Морозовой эта партия может воспитать патриотизм. ? Пенсионная реформа красноречиво говорит о их "патриотизме".

croaker 21 июля 2018 | 17:33

В военной форме они лучше бы смотрелись и более соответствовали лозунгу.

tks 21 июля 2018 | 17:36

Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.

polikarpich 21 июля 2018 | 17:39

На детях "пиарятся", сволочи? И, конечно, "нацлидер" об этом и знать не знает. А то бы он им... :-(

shlevet 21 июля 2018 | 17:50

polikarpich: //На детях "пиарятся", сволочи?...//
Первая сволочь в этом деле была - Навальный, и ведь сколько им обещал за задержание =)):-)

yralez 21 июля 2018 | 17:41

Плакатики то детям выдали.......хотим на пенсию в 65 ?

sasass 21 июля 2018 | 17:51

Димон - югенд , это наше будущее в новом пещерном веке ...

keg 21 июля 2018 | 17:52

а разве ПЖиВ закон указ...?

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