В Стерлитамаке депутаты «Единой России» устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии
Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.
Необходимо ограждать детей от участия в партийной политике, — сказал «Эху» первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин. Он напомнил, что также по закону запрещено использование детей во время избирательной кампании.
Комментарии23
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slavaibo 21 июля 2018 | 17:08
Это показательно : дети ещё глупы , можно над ними поиздеваться!
danko1 21 июля 2018 | 17:10
slavaibo: Пора начинать прием в члены ЕР прямо в роддомах.
Почему младенцев без их позволения крестить можно, а в партию вступать нельзя?
danko_viola 21 июля 2018 | 17:11
danko1: у тебя скоро будет прием к врачу опохметологу. Не забудь. Можно. Нельзя.
danko_viola 21 июля 2018 | 17:13
danko1: когда тебя кристили в маями без твоего ведома, наверное в купеле забыли. Родители были пьяны или боролись с Путиным?
slavaibo 21 июля 2018 | 17:20
danko_viola: Ты что, на почве алкоголя свихнулся? Наркоман что-ль? Меня вот крестили маленького, теперь я атеист!
danko_viola 21 июля 2018 | 17:24
slavaibo: я знаю ты не атеист, ты внук данко1. Это известно всему Миру! Из достоверных источников. Ты еще скажи, что ты демократ, коммунист и сочувствуешь майданутым.
slavaibo 21 июля 2018 | 17:27
danko_viola: Не коммунист.
slavaibo 21 июля 2018 | 17:13
danko1: Логично.
danko_viola 21 июля 2018 | 17:15
slavaibo: абсолютно! Лайк ей поставь. Ну кубанщину.
shlevet 21 июля 2018 | 17:48
danko1: //...прямо в роддомах....//
А чего ты молчало, когда Леха школоту выводил?
alshatrs 21 июля 2018 | 18:01
slavaibo: дети то глыпы а их родители как?
kir_pich_101 21 июля 2018 | 17:17
Воспитатели лижут зад за мелкие подачки от власти.
Мерзко...
gencek 21 июля 2018 | 17:26
Докатились едрисовцы, уже школьники их нах посылают и пинками выгоняют из школ ...
Осталось только в детсадах пропаганду вешать на уши , пока детишки разговаривать не научились.
yuriyp 21 июля 2018 | 17:29
Для детского сада покатит. В школе уже вряд ли...
curious69_ 21 июля 2018 | 17:31
Вот что интересно.... Большинство эксцессов креативной деятельности ВОРОВ из ЕДИМ-РОССИИ, проходят на территории бывших КОЛОНИЙ Российской империи впрочем как и запредельный процент "голосов" за неоколониальную администрацию. Эти явления полностью подтверждает теорию изменения ментальности в бывших колониях на протяжении 300 лет. А вы говорите РАВЕНСТВО перед законом....... Какое нахрен равенство у недавних наследников бывших РАБОВ. Арифметически уже прошло уже 300 лет, но нужно смело выбросить столетие 20 го века ,когда в людях насаждалось в сознание коммунистическое РАБСТВО . Так что ещё лет 100 в России будут жить люди искренне ХОТЯЩИХ подчиняться воле ПОВЕЛИТЕЛЯ.
nns33 21 июля 2018 | 17:32
О каком сотрудничестве малышей и партии может идти речь ? По мнению Морозовой эта партия может воспитать патриотизм. ? Пенсионная реформа красноречиво говорит о их "патриотизме".
croaker 21 июля 2018 | 17:33
В военной форме они лучше бы смотрелись и более соответствовали лозунгу.
tks 21 июля 2018 | 17:36
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
polikarpich 21 июля 2018 | 17:39
На детях "пиарятся", сволочи? И, конечно, "нацлидер" об этом и знать не знает. А то бы он им... :-(
shlevet 21 июля 2018 | 17:50
polikarpich: //На детях "пиарятся", сволочи?...//
Первая сволочь в этом деле была - Навальный, и ведь сколько им обещал за задержание =)):-)
yralez 21 июля 2018 | 17:41
Плакатики то детям выдали.......хотим на пенсию в 65 ?
sasass 21 июля 2018 | 17:51
Димон - югенд , это наше будущее в новом пещерном веке ...
keg 21 июля 2018 | 17:52
а разве ПЖиВ закон указ...?