В Стерлитамаке депутаты «Единой России» устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии

Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.

Необходимо ограждать детей от участия в партийной политике, — сказал «Эху» первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин. Он напомнил, что также по закону запрещено использование детей во время избирательной кампании.