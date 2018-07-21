Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:32, 21 июля 2018

Тарифы на связь в России могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение закона Яровой

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ответ министерства цифрового развития Уральской ассоциации операторов связи. Президент ассоциации Леонид Блинов заявил агентству, что для компенсации всех расходов операторам придется повысить тарифы как минимум вдвое. Ранее чиновники заявляли, что закон Яровой не приведет к значительному росту тарифов, хотя и не отрицали, что он будет реализован за счет абонентов.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 19 июля Поздравить…

5 288 6 6323 19.07
Kпраздники, общество, день рождения, эхо москвы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 95 6 5748 20.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 291 6 22299 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 173 6 13364 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 124 6 11599 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Русская провокация
Расстрел Николая Романова

Станислав Белковский ведущий: Станислав Белковский политолог

2956500
Нам нужно национальное покаяние, как Германии после Второй мировой войны, за всю жестокость нашей истории, за нашу нелюбовь к себе, за пренебрежение наше к нам самим…

5 51 6 5301 12:05
#слушать 43:19 8читать $скачать 9.9 МБ
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Мне, конечно, хочется, чтобы мы двигали мой город в мир Москва при Собянине поступательно и целенаправлено покончила с серой местечковостью, хмурыми лицами и желанием здесь только зарабатывать, а радоваться жизни в другом месте…

5 124 6 13056 19.07
Kсобянин, политика, выборы, мнения
Блоги

Александр Баунов журналист, публицист, главный редактор сайта Carnegie.ru

Кудрин vs Собянин У каждой из позиций есть свои симпатичные стороны (а один из спорящих получил еще и возможность показать перед выборами, что спорит за  городской бюджет с федеральной властью, так что спор в руку…

5 86 6 9142 20.07
Kмосква, урбанистика, финансы, инфраструктура, рязань, власть, общество, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 127 6 13575 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10464 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 111 6 12859 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Беседовала с Олегом Сенцовым Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски…

5 53 6 6478 20.07
Kзаключенные, общество, сми, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13443 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Голосование
Нужен ли в России день памяти Николая II?
5 42 6 5585 17.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8172 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Майкл Наки журналист «Эхо Москвы»

Лучшая операция Pussy Riot Абсолютно никакой возможности пришить к этому перформансу уголовку не существует даже в нашей гибкой системе правосудия. Да, им со злости влепили по 15 суток, но и злость-то от того, что ну никак в тюрьму не засадить…

5 79 6 10804 18.07
Kpussy riot, чм-2018, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Россияне в следующем году получат 10 дней новогодних каникул и  длинные майские праздники Минтруд предлагает перенести праздничные субботу и  воскресенье начала января 2019 года на май…

5 12 6 39148
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 127022 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 41 6 13490 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 319 6 491954 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 467 6 181448 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7124464
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3583134

Сегодня в эфире