Тарифы на связь в России могут вырасти на 10% из-за затрат операторов на исполнение закона Яровой

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ответ министерства цифрового развития Уральской ассоциации операторов связи. Президент ассоциации Леонид Блинов заявил агентству, что для компенсации всех расходов операторам придется повысить тарифы как минимум вдвое. Ранее чиновники заявляли, что закон Яровой не приведет к значительному росту тарифов, хотя и не отрицали, что он будет реализован за счет абонентов.