Аэропорт Шереметьево подтвердил проблемы с выдачей багажа пассажирам, однако заявил, что она касается только тех, кто следует транзитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. Не доставленный вовремя багаж пошлют с другими рейсами. Аэропорт сожалеет о возникших неудобствах и приносит извинения пассажирам.