В Стерлитамаке депутаты «Единой России» устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии. Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5.

Детский сад тесно сотрудничает с партией и старается воспитывать в детях патриотизм, — сказала «Эху» и.о. заведующего детского сада №5 Ольга Морозова. По словам Морозовой, у родителей перед фотосессией брали согласие, никто из них не был против фотографий с партийной символикой.