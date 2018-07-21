На Новоарбатском мосту активисты «Открытой России» вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова
На Новоарбатском мосту активисты «Открытой России» вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова, который продолжает голодать уже 69 дней. На баннере помещена фотография Сенцова и надпись «свободу политическим заключенным». Полотнище было закреплено на мосту на фоне Белого дома.
Комментарии10
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niknik 21 июля 2018 | 16:33
Сил ему побольше, чтобы выжить!
master_superanalitik 21 июля 2018 | 16:33
niknik:
Следует учить ошибки прошлого. Дело в том, что товарищ Сталин очень гуманно поступил с бандеровцами: они вернулись из тюрем живые и здоровые, некоторые до сих пор участвуют в факельных шествиях. Билеты в тюрмы для бандеровцев должны быть в один конец.
semen2026 21 июля 2018 | 16:35
master_superanalitik: соси _уй у пригожина!))) не отвлекйся!))
nelibermot19 21 июля 2018 | 16:37
Передайте кто-нибудь этим дебилам, что бы они не казались совсем уж клоунами, пусть устраивают только юбилейные акции в честь голодуна (100 дней, 150, 200, 250, ну и так далее)
novichok_ 21 июля 2018 | 16:43
niknik: m_doc: andreykochnev: Сала ему побольше!
andreykochnev 21 июля 2018 | 16:35
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m_doc 21 июля 2018 | 16:39
Из голодающих ирландцев дольше всех продержался Киран Дохерти - он умер через 73 дня.
Кто бы Сенцову и Ко. напомнил, что дурить народ тоже нужно умеючи.
semen2026 21 июля 2018 | 16:43
m_doc: пукинская гомосятина умничает...!???)))
novichok_ 21 июля 2018 | 16:40
Олежек!
Потерпи еще денек и ты побьешь рекорд Надюхи Савченко!
semen2026 21 июля 2018 | 16:45
novichok_: ты дурачОк!???)))