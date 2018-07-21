На Новоарбатском мосту активисты «Открытой России» вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова, который продолжает голодать уже 69 дней. На баннере помещена фотография Сенцова и надпись «свободу политическим заключенным». Полотнище было закреплено на мосту на фоне Белого дома.