Французский «Монако» сделал самое интересное предложение о приобретении полузащитника Александра Головина

Французский «Монако» сделал самое интересное предложение о приобретении полузащитника сборной России Александра Головина, на которого претендуют «Ювентус», «Челси» и ряд других грандов европейского футбола.

Монегаски согласились заплатить за футболиста 30 миллионов евро. Эта сумма больше той, с которой готовы были расстаться в Италии и Англии. Об этом сообщило авторитетное французское спортивное издание «Экип». Впрочем, даже это не предел. Монако готов прибавить еще пять миллионов, чтобы стать единственным претендентом. Если учесть то, как долго и трудно шли переговоры с «Ювентусом», который готов был заплатить 20 миллионов, тогда как ЦСКА хотел 25, то вероятность переезда Александра во французский чемпионат увеличивается.

Головин составил себе хорошую прессу на чемпионате мира. Уже в первом матче с Саудовской Аравией он забил гол и сделал две результативных передачи. На протяжении всего турнира он был одним из лидеров сборной России, которая стала одним из открытий чемпионата.

Александр Головин играет за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с командой действует до 2021 года.