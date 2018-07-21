//...Украина ОБСУЖДАЕТ (!!!) с Западом санкции против российских портов...//

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что страна ведет переговоры с Европой и Америкой, а ограничительные меры могут коснуться черноморских гаваней России. Омелян добавил, что Москва жестоко поплатится за открытие Крымского моста. 6 человек , причастных к его строительству, уже находятся под санкциями, — ответил министр.