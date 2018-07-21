Украина обсуждает с Западом санкции против российских портов
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он отметил, что страна ведет переговоры с Европой и Америкой, а ограничительные меры могут коснуться черноморских гаваней России. Омелян добавил, что Москва жестоко поплатится за открытие Крымского моста. 6 человек , причастных к его строительству, уже находятся под санкциями, — ответил министр.
Комментарии9
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sergo_25_26 21 июля 2018 | 16:16
Больше санкций хороших и разных. Надо укреплять путиномику. До вставания с колен осталось всего то лет 150.
novichok_ 21 июля 2018 | 16:23
В строительстве крымского моста в разной степени участвовали около 150 тыс. человек.
Теперь им всем нужно бояться украинца Омеляна?
tararabumbia 21 июля 2018 | 16:18
Санкции не выгодны никому) На место тех, кто ввел санкции пришли, приходят и будут приходить другие. Это уже поняли все, а нефтяники США оглянулись и увидели, что они профукали контракты в Иране, Мексике, Канаде и России
shlevet 21 июля 2018 | 16:18
//...Москва жестоко поплатиться за открытие моста...//
Да, это вам не газ с водой отключать от Крыма и не вышки энергетические взрывать.
А вообще, что вы печалитесь хохлопопрыгушки, для вас этот мост был несбыточной мечтой - фейком
master_superanalitik 21 июля 2018 | 16:22
Всякое действие со стороны Окраины вызовет противодействие со стороны России. А потому Россия должна вернуть Окраину к прежним ее границам возле Киева. Выхода к морю у Окраины быть не должно. Правда хохлы считают что они должны иметь выход к Черному морю, так как именно они его выкопали. То что хохлы море выкопали - в этом никто не сомневается, но это было давно и не правда. А потому все порты на Черном и Азовском морях должны быть русскими.
detul 21 июля 2018 | 16:26
Обсуждать надо. Иначе кто-то может подумать, что не обсуждающим не нужно платить зарплату. А это высокооплачиваемые рабочие места.
mikr 21 июля 2018 | 16:27
//...Украина ОБСУЖДАЕТ (!!!) с Западом санкции против российских портов...//
Знатно Эхо Москвы потролило несчастную Украину. Присутствующие здесь хохлы наверное и сами ржут над подобной нелепостью. Нет, им конечно лестно услышать столь высокую оценку их возможностей. Но они же не настолько идиоты, чтобы воспринимать ее всерьез. Или настолько ?..
semen2026 21 июля 2018 | 16:30
находку, питер и новороссийский пот перекрыть и абзац ЗАЛУПУТИНЦАМ!))) РАИСА ВПЕРДЕ!)))
kp6ic 21 июля 2018 | 16:31
блин. это конец.