На Новоарбатском мосту в Москве появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова
На Новоарбатском мосту в Москве появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова. Он третий месяц проводит голодовку в российской колонии. Из сообщения сайта МБХ-медиа следует, что это сделали активисты «Открытой России». Таким образом, они призывают выполнить требования режиссера и освободить его соотечественников. По утверждению Сенцова, более 60 украинцев в российских тюрьмах являются политическими заключенными.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shlevet 21 июля 2018 | 16:12
Маленький совет тем, кто устанавливал такой банер, подожгите свои квартиры с собственными детьми, тогда весь мир точно узнает, что вы похожи
alexisgross072018 21 июля 2018 | 16:19
shlevet: Большой совет ублюдок - заткни пасть мразина!!! Даже когда тебя и твоих родичей будут пи}дить пьяные менты и казаки - заткни пасть. Твоя мать будет подыхать от поздно диагностированного рака - заткни пасть !!! Отец от инсульта - обоссытся на лестнице поликлинтки и двинет кон - заткни пасть !!!
shlevet 21 июля 2018 | 16:23
alexisgross072018: К мнению дерьма, которого я всю жизнь давил сапогами, я не прислушиваюсь =)):-)
grossalexis072018 21 июля 2018 | 16:30
shlevet: Ну так какого хрена мразь отвечаешь ? Ты ж как сыкливый мусор ;)) Так что заткни пасть !!!
shlevet 21 июля 2018 | 16:31
grossalexis072018: //Ну так какого хрена мразь отвечаешь ?...//
Мразь это то животное, кто тебя родила, усек падаль?
grossalexis072018 21 июля 2018 | 16:32
shlevet: Не дергайся мразь ;)) Заткни пасть !!!
shlevet 21 июля 2018 | 16:37
grossalexis072018: //Не дергайся мразь...//
Своей матери это скажи, сосунок =)):-)
grossalexis072018 21 июля 2018 | 16:41
shlevet: Ну у меня хоть мама есть ;)) У у тебя мразь - папа токарь. семья Уралвагон завод или где мудаков с капсюлем в жопе делают ?
Не дергайся мразь !!! Заткни пасть !!!
patrikk_1 21 июля 2018 | 16:19
Из сообщения сайта МБХ-медиа следует, что это сделали активисты «Открытой России»...
Это старый жидобандеровский приём, посрать под дверью, позвонить и быстро быстро убежать.
grossalexis072018 21 июля 2018 | 16:27
patrikk_1: Ну твой стиль - наблевать менту а мундир и вместе с ним пройди в околоток:)) Или насрать в людном месте и стоять с плакатом - Это Я сделал !!! Рашковань в перде !!!
polikarpich 21 июля 2018 | 16:41
patrikk_1: Ну да, ну да! Неожиданно плеснуть мочой (дерьмом, зелёнкой...), и быстро-быстро убегать за "вознаграждением".
:-)
slawa1940 21 июля 2018 | 16:27
shlevet: Злобствуешь? Ну так тоже повесь чЁ-нибудь, где-нибудь, на прим. "Пенсии-после СТА!"
shlevet 21 июля 2018 | 16:29
slawa1940: Извини, но флуд карается по правилам этого сайта.
И здесь обсуждают другую новость.
Есть что сказать по делу?
master_superanalitik 21 июля 2018 | 16:31
На Новоарбатском мосту в Москве появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова
...это сделали активисты «Открытой России». Таким образом, они призывают выполнить требования режиссера и освободить его соотечественников. По утверждению Сенцова, более 60 украинцев в российских тюрьмах являются политическими заключенными.
==============
Следует учить ошибки прошлого. Дело в том, что товарищ Сталин очень гуманно поступил с бандеровцами: они вернулись из тюрем живые и здоровые, некоторые до сих пор участвуют в факельных шествиях. Билеты в тюрмы для бандеровцев должны быть в один конец.
banyi3 21 июля 2018 | 16:14
С рекламой фаст фуда или витаминов , надеюсь ? )))