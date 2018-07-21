На Новоарбатском мосту в Москве появился баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова. Он третий месяц проводит голодовку в российской колонии. Из сообщения сайта МБХ-медиа следует, что это сделали активисты «Открытой России». Таким образом, они призывают выполнить требования режиссера и освободить его соотечественников. По утверждению Сенцова, более 60 украинцев в российских тюрьмах являются политическими заключенными.