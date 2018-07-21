Из базы судов Москвы уберут фамилии подозреваемых в шпионаже и госизмене

По словам источника ТАСС, это связано с грифом «совершенно секретно», который ставят на таких делах.

На сайтах судов Москвы поменяли программу таким образом, чтобы при поиске больше не отображались фамилии обвиняемых или подозреваемых, которым инкриминируются статьи о госизмене и шпионаже. Об этом ТАСС рассказал источник в судебной системе.

Как отмечает агентство, сайты уже работают по-новому. К примеру, на интернет-странице Лефортовского суда столицы в информации о делах по статье о госизмене перестали отображаться фамилии фигурантов.

Обвиняемой по одному из самых громких за последнее время дел о шпионаже стала топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО» Карина Цуркан. Подробности предъявленных ей обвинений до конца неизвестны. Ранее «Коммерсант» сообщал, что Цуркан заподозрили в связях с разведкой Молдавии. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, обыски по делу о шпионаже в последнее время проводятся и в структурах «Роскосмоса».

Количество приговоров по статьям о госизмене и шпионаже в последние годы серьезно выросло. К примеру, с 2009 по 2013 год за госизмену осудили 25 человек, а только в 2016 году таких приговоров было 14.