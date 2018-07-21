После обстрела полицейских в Дагестане возбуждено два уголовных дела: о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Инцидент произошел вчера вечером в Кизилюртовском районе. Неизвестные пассажиры на автомобиле «Лада» обстреляли двигавшуюся навстречу патрульную машину ДПС. От полученных ранений двое полицейских скончались на месте. Ответственность за преступление на себя взяла террористическая организация «Исламское Государство».