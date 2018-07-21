В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосъёмку детей с символикой партии

Проводили ее в рамках патриотического проекта.

На кадрах запечатлены воспитанники детского сада номер 5. Фотографии размещены на сайте регионального отделения «Единой России» в Башкортостане и в соцсети «В Контакте». В руках дети держат пакеты с партийной символикой «Единой России» с подарками. Организовали встречу с представителями партии власти в рамках реализации патриотического проекта «Наши дети – будущее России!». В его задачи, как утверждают единороссы, входит воспитание патриотических чувств и развитие личности на основе любви к Отечеству. Члены партии показали соответствующие видеоролики, дали детям, родителям и воспитателям послушать национальный гимн. В детском саду подготовили выставку рисунков и плакатов «Мы – будущее России».

Власти страны неоднократно подчеркивали, что выступают против вовлечения детей в политику. Как правило, такие заявления касались Алексей Навального, в акциях которого участвует много школьников и студентов.

Различные российские партии неоднократно привлекали детей для участия в своих акциях и мероприятиях.

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