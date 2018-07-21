В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосъёмку детей с символикой партии
Проводили ее в рамках патриотического проекта.
На кадрах запечатлены воспитанники детского сада номер 5. Фотографии размещены на сайте регионального отделения «Единой России» в Башкортостане и в соцсети «В Контакте». В руках дети держат пакеты с партийной символикой «Единой России» с подарками. Организовали встречу с представителями партии власти в рамках реализации патриотического проекта «Наши дети – будущее России!». В его задачи, как утверждают единороссы, входит воспитание патриотических чувств и развитие личности на основе любви к Отечеству. Члены партии показали соответствующие видеоролики, дали детям, родителям и воспитателям послушать национальный гимн. В детском саду подготовили выставку рисунков и плакатов «Мы – будущее России».
Власти страны неоднократно подчеркивали, что выступают против вовлечения детей в политику. Как правило, такие заявления касались Алексей Навального, в акциях которого участвует много школьников и студентов.
Различные российские партии неоднократно привлекали детей для участия в своих акциях и мероприятиях.
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Комментарии8
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shlevet 21 июля 2018 | 16:10
Если уж Лехе можно использовать детей в своих политических целях, то почему власти нельзя?
master_superanalitik 21 июля 2018 | 16:26
В Стерлитамаке «Единая Россия» устроила фотосъёмку детей с символикой партии
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В этом нет ничего плохого. В свое время боролись к КПСС, а пострадала Россия. Поэтому бороться с ЕР не стоит, а то могут пострадать либеральные гомо-большевики из семейства толерантные, которые как и ленинцы выступают за поражение России в любой войне с любым противником, а также выступают против Православной веры.
mikhail_spb_ 21 июля 2018 | 16:10
Интересно, сколько бабла пилят властные жулики, воры и бандиты на этом дебильном "патриотизьме"?
Они, блин, научат любить Родину!
sergo_25_26 21 июля 2018 | 16:11
этим деткам точно придется в 80 лет на пенсию выходить из-за любви к ЕР.
boldu1n 21 июля 2018 | 16:17
Лёшка Навальный тоже с детей деньги собирает на безбедную жизнь и поездки заграницу.
leprikon 21 июля 2018 | 16:17
Скоро в роддома пойдут новорожденных учить,как родину любить
midnightblues 21 июля 2018 | 16:23
Я только ЗА
Считаю,что нужно выжигать всем членам партии на лбу их верность делу
иначе-что это за члены??
Говорят,неверкин выжег себе знаки на всех отростках
plidurok Андрей Филимонов 21 июля 2018 | 16:38
Хотят повторить гитлеровский "фольксштурм"?