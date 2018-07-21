В аэропорту Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа пассажиров

Об этом «Интерфаксу» сказали в компании «Аэрофлот». Авиаперевозчик пообещал, что не доставленный вовремя багаж будут досылать другими рейсами компании. В организации порекомендовали сохранять посадочный талон и багажную бирку, если по прилету в пункт назначения пассажиры не обнаружат свои сумки.

Накануне с проблемой при получении багажа столкнулись пассажиры «Аэрофлота», прибывшие в Иркутск. В компании объяснили это сбоем в системе сортировки.