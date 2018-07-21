В аэропорту Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа пассажиров
Об этом «Интерфаксу» сказали в компании «Аэрофлот». Авиаперевозчик пообещал, что не доставленный вовремя багаж будут досылать другими рейсами компании. В организации порекомендовали сохранять посадочный талон и багажную бирку, если по прилету в пункт назначения пассажиры не обнаружат свои сумки.
Накануне с проблемой при получении багажа столкнулись пассажиры «Аэрофлота», прибывшие в Иркутск. В компании объяснили это сбоем в системе сортировки.
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