Киев ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании крушения MH-17
Киев ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании крушения Боинга малазийских авиалиний. Документ предусматривает более тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран по делу о катастрофе MH-17. Самолет был сбит в 2014-ом году на востоке Украины, предварительные данные следствия указывают, что борт мог быть атакован зенитной установкой «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к инциденту отрицает.
Комментарии8
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estamp 21 июля 2018 | 15:45
Хм! Пятый год с момента катастрофы. Киев решил посотрудничать в расследовании.
patrikk_1 21 июля 2018 | 15:52
Киев ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании крушения MH-17...
Петля на шее Петро Порошенко и Барака Обамы затягивается, на первое место выходит версия с планом "В", о котором говорил Петя-перегар, когда вернулся из Вашингтона накануне трагедии с рейсом МН-17.
banyi3 21 июля 2018 | 16:00
patrikk_1: Плана два : 1 их пошлют на ... в грубой форме, 2 они всё честно расследуют. Первый вариант тупиковый, ибо доказательств нет и не будет. Второй вариант - пока решения не принято, что с парасём и К делать. Так что ждёмс )
banyi3 21 июля 2018 | 15:48
Идите лесом, или расследуйте честно! Без соцсетей !
epynda 21 июля 2018 | 16:03
Мог быть и не атакован, если бы украинские диспетчеры, не отправили самолёт в зону боевых действий, или украинские власти, вообще, закрыли бы небо над Украиной в том районе....
prade 21 июля 2018 | 16:15
epynda: "Мог быть и не атакован, если бы украинские диспетчеры, не отправили самолёт в зону боевых действий"
Мог бы и не атакован, если Путин не устроил бы войну на Донбассе.
detul 21 июля 2018 | 16:22
prade: Мог быть не атакован, если США и ЕС не устроили бы государственный переворот в Киеве.
yakutt86 21 июля 2018 | 16:18
Какую сумму попросили украинские пограничники за то, чтобы закрыть глаза нв перемещение "Бука" туда и обратно через украинско-российскую границу?