Киев ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании крушения MH-17...

Киев ратифицировал соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в расследовании крушения Боинга малазийских авиалиний. Документ предусматривает более тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран по делу о катастрофе MH-17. Самолет был сбит в 2014-ом году на востоке Украины, предварительные данные следствия указывают, что борт мог быть атакован зенитной установкой «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к инциденту отрицает.