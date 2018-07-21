Трамп проигнорировал рекомендации в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы

Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников в жесткой форме спросить у Владимира Путина о возможном вмешательстве России в американские выборы. Как пишет Wall street journal, глава Белого дома отклонился от плана, изначально составленного американской администрацией. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ до саммита с Путиным. Президент посчитал, что это даст ему преимущество на переговорах.