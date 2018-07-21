Трамп проигнорировал рекомендации в жесткой форме спросить у Путина о возможном вмешательстве России в выборы
Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников в жесткой форме спросить у Владимира Путина о возможном вмешательстве России в американские выборы. Как пишет Wall street journal, глава Белого дома отклонился от плана, изначально составленного американской администрацией. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Трамп лично распорядился предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ до саммита с Путиным. Президент посчитал, что это даст ему преимущество на переговорах.
Комментарии12
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sadda 21 июля 2018 | 15:42
Ага, в жесткой форме спросить, щас.... Трамп продемонстрировал всему миру сто он на крючке у Путина.
johio 21 июля 2018 | 15:48
sadda: Да он фуфло. Как он вообще может что либо в жесткой форме спрашивать?
balamuto 21 июля 2018 | 15:52
Зассал. Не забыл он видимо золотой, московский дождик, в московском отеле.)))
tararabumbia 21 июля 2018 | 15:42
С Китаем пошлины на всё, с Канадой и Мексикой тоже пошлины в вели. С Евросоюзом тоже пошлины. С Россией санкции...С Латинской Америки гринго давно уже выперли. В Африке и Азии всё строит и торгует Китай.
США с кем осталось торговать?) с Фиджи и островом Пасхи ?) Дык там торговля, ты нам пожрать, а мы тебе через 300 лет пару бананов пришлем. )))
Трампуша точно наш агент.
banyi3 21 июля 2018 | 15:46
tararabumbia: Остался один станок долларовый ( на долго ли, скромно? ) ))))
balamuto 21 июля 2018 | 15:54
banyi3: Дурачок ты трехрублевый. Станок, это и есть все. Дурилка ты картонная.
tararabumbia 21 июля 2018 | 16:04
balamuto: В Зимбабве так же думали, как ты)))
tararabumbia 21 июля 2018 | 15:55
banyi3: всё идет к тому , что станок перенести или в Брюссель или в Пекин. А тут еще 4% в НАТО требуют, когда и 2% много. В Украине придурашному Порошенко год остался. Всех союзников Дональд разогнал.
tararabumbia 21 июля 2018 | 15:58
banyi3 А когда в Америце узнали, чта Россия с Японией мост через Сахалин планируют, Маккейн сразу на тот свет собрался)).
danko1 21 июля 2018 | 15:43
На Трампа в США есть управа в отличии от нашего узурпатора в России.
nns33 21 июля 2018 | 15:53
danko1: Адекватность Трампа под вопросом. Как вообще его могли избрать в нормальной стране? Это ж позор,а не президент. То забудет,то перепутает,то его не так поняли......
murad_manapov 21 июля 2018 | 16:03
все обсуждают, что сказали трамп и путин, но надо обсуждать, что они делают. на прессконференциях президент рф говорит красиво, а в реале узурпировал власть