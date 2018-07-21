Почти 50 тысяч человек подписали петицию за проведение честного расследования пыток в ярославской колонии
Почти 50 тысяч человек подписали петицию за проведение честного расследования пыток в ярославской исправительной колонии №1. Петиция появилась на сайте Change.org после того, как в сеть попало видео, где заключенного Евгения Макарова избивают сотрудники ФСИН.
Ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Устанавливаются люди, причастные к преступлению.
Комментарии2
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patrikk_1 21 июля 2018 | 15:46
Почти 50 тысяч человек подписали петицию за проведение честного расследования пыток в ярославской колонии...
Даже 100 тысяч не набрали? Позор.
ara_1 21 июля 2018 | 16:10
Требование "честного" расследования... Следующая остановка будет с требованием "честного-честного" расследования?