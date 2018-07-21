Почти 50 тысяч человек подписали петицию за проведение честного расследования пыток в ярославской колонии...

Почти 50 тысяч человек подписали петицию за проведение честного расследования пыток в ярославской исправительной колонии №1. Петиция появилась на сайте Change.org после того, как в сеть попало видео, где заключенного Евгения Макарова избивают сотрудники ФСИН.

Ярославский Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Устанавливаются люди, причастные к преступлению.