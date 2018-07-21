В Стерлитамаке депутаты Единой России устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии
Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5. В завершении мероприятия, руководитель местного исполкома партии вручил участникам подарки. Судя по всему, они находились в пакетах с символикой партии – их и держат дети на фотографии. Прежде представители власти неоднократно высказывались против вовлечения детей в политику и отдельно критиковали за это оппозиционного лидера Алексея Навального.
Комментарии18
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danko1 21 июля 2018 | 15:38
Не только воры, но и дебилы полные.
Хотя бы детей оставили в покое, когда есть запрет на вовлечение детей в политику.
Куда родители смотрят?
pavelmistery 21 июля 2018 | 15:40
Главное правило ЕР "Чужим нельзя, своим можно!"
patrikk_1 21 июля 2018 | 15:43
Прежде представители власти неоднократно высказывались против вовлечения детей в политику и отдельно критиковали за это оппозиционного лидера Алексея Навального...
Я не защищаю и не оправдываю стерлитамакских "единороссов", но нельзя сравнивать вывод детей на несанкционированную акцию под дубинки омоновцев, с раздачей подарков. Думаю если бы Алексей Анатольевич раздал подарки детям в пакетах с надписями "Сисян 20!8", никто бы не возражал против этого.
danko1 21 июля 2018 | 15:49
patrikk_1: А уж сколько реальных пользователей не возражали, чтобы патрик со свои бредом исчез, как и прочие портянки вора Пригожина.
Даже не понимает, что старшеклассники сами на митинги идут, без посещения Навальным школ и призывов к ним.
Просто дети умнее патрика и понимают, что в России, которая Путин, где его банда по наследству детям власть и гос.бизнес передает, у них нет будущего.
danko_viola 21 июля 2018 | 15:52
danko1: старуха а с тобой депутаты фотографировались? В психушке? На кубанщине или в амрмавире? Расскажи всем как ты с валютой в маями сбежала? Это известно всему Миру!
patrikk_1 21 июля 2018 | 15:54
danko_viola:
Ты тоже думаешь, что Даунко пациентка психушки?
patrikk_1 21 июля 2018 | 15:57
danko1:
Ты что, тупее себя кого-то ищешь? Сисястому пареньку не надо посещать школы, чтобы призвать детей на несанкционированный митинг, потому что он приходит к ним домой при помощи Ютуба.
murad_manapov 21 июля 2018 | 16:06
patrikk_1: ну пусть попробуют власти с помощью ютуба к кому-нибудь придти. интересно мне, насколько вы отсталый путиноид))
polikarpich 21 июля 2018 | 16:33
patrikk_1: А есть такой ролик на "тюбике", где Навальный персонально обращается к детям и несовершеннолетним? И призывает именно их прийти на митинг?
Ссылочку бы...
danko_viola 21 июля 2018 | 15:57
patrikk_1: я думаю буйная. Её развязывают, когда к инету пускают. Оа себе иннульгенуии покупает на 5 часов интернета в день, по совокупности. Это не новость. Это известно всем из достоверных источников.
polikarpich 21 июля 2018 | 16:01
patrikk_1: "Под дубинки омоновцев" - это почти как "под фашистские пули" звучит!
:-(
viktorova 21 июля 2018 | 16:08
patrikk_1: //Я не защищаю и не оправдываю стерлитамакских "единороссов",//
Простите, а вы осуждаете эту акцию или не осуждаете?
igorrrpadlowitchs 21 июля 2018 | 15:42
danko1: ублюдки крысиные ни чем не гнушаются! А вот родители - дебилы, раз позволяются такому происходить!
sargon5001 21 июля 2018 | 15:41
Педики долбаные.
seryj_wolk 21 июля 2018 | 15:42
За Путина умереть готовы эти дети? Если да, то Башкирия - великоватая часть священноватой страны.
petrovich_spb 21 июля 2018 | 15:54
Не добил Боря коммуняк. Был шанс. А теперь ни дуст, ни кирпич не поможет.
isnowanaarene 21 июля 2018 | 16:04
А чё? Да не чё!
polikarpich 21 июля 2018 | 16:36
patrikk_1: То есть, "пиарятся" на детях? И куда только грозный , но справедливый "нацлидер" смотрит?
:-)