В Стерлитамаке депутаты Единой России устроили фотосъемку детсадовцев с символикой партии

Снимки размещены на официальном сайте башкирского отделения политической организации. По официальным данным, патриотическо-познавательный проект под названием «Наши дети – будущее России» прошел в детском саду №5. В завершении мероприятия, руководитель местного исполкома партии вручил участникам подарки. Судя по всему, они находились в пакетах с символикой партии – их и держат дети на фотографии. Прежде представители власти неоднократно высказывались против вовлечения детей в политику и отдельно критиковали за это оппозиционного лидера Алексея Навального.