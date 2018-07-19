США отказались поддержать идею о референдуме в Донбассе, которую на встрече с Трампом высказал Путин

США отказались поддержать идею о референдуме в Донбассе, которую на встрече с Дональдом Трампом высказал Владимир Путин. В Белом доме посчитали, что проведение такого голосования было бы не легитимным.

Идея проведения референдума в самопровозглашенных ЛНР и ДНР изначально не имела никаких шансов, — такое мнение «Эху» высказал председатель Президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», политолог Федор Лукьянов.

ПЛЕНКА-ЛУКЬЯНОВ

В Вашингтоне отметили, что продолжат поддерживать минские соглашения, как путь разрешения конфликта в Донбассе.