Информационная база судов Москвы не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже. Как написал ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе, это связано с тем, что подобные дела находятся под грифом «совершенно секретно».

Агентство отмечает, что фамилии обвиняемых и подозреваемых в госизмене и шпионаже уже исчезли на сайте Лефортовского суда Москвы.