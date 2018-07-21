Информационная база судов Москвы не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже
Информационная база судов Москвы не будет отображать фамилии фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже. Как написал ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе, это связано с тем, что подобные дела находятся под грифом «совершенно секретно».
Агентство отмечает, что фамилии обвиняемых и подозреваемых в госизмене и шпионаже уже исчезли на сайте Лефортовского суда Москвы.
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