Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы. Это решение незаконно, оно будет обжаловано, — сказал «Эху» адвокат Гудкова Николай Васильев.

Мосгоризбирком 7 июля отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что он не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов.