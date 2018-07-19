Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы
Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборах мэра Москвы. Это решение незаконно, оно будет обжаловано, — сказал «Эху» адвокат Гудкова Николай Васильев.
Мосгоризбирком 7 июля отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что он не набрал нужного количества подписей муниципальных депутатов.
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