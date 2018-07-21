В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков

В результате центр города оказался практически парализован.

Целый ряд улиц Новороссийска в результате мощнейшего ливня, прошедшего рано утром, на некоторое время оказался затоплен. По данным МЧС, спасатели эвакуировали десять застрявших в воде машин. На нескольких видеороликах, опубликованных местными СМИ, видно, что подтопленными оказались и пешеходные тротуары. В некоторых местах вода поднялась до уровня колена. А издание «Наша газета. Новороссийск» пишет со ссылкой на местных жителей, что в ряде случаев прорвало канализацию. Кроме того, по ее данным, люди жаловались на неработающие ливневки.

Сейчас вода, как сообщают власти города, ушла, экстренные службы обходят дома и проверяют состояние коллекторов. При этом данных о пострадавших в результате мощнейшего потопа нет. Аналогичный ливень прошел накануне в Краснодаре: там также затопило несколько центральных улиц.

Между тем, дожди с грозами на юге России будут идти как минимум до понедельника, отметили в МЧС.