35-градусная жара ожидает московский регион на следующей неделе
35-градусная жара ожидает московский регион на следующей неделе. По предварительным данным Гидрометцентра, до такой температуры может прогреться воздух уже к пятнице.
При этом возможны дожди.
Комментарии2
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m_doc 21 июля 2018 | 14:40
Вчера слышала по радио ровно противоположное - мол, к концу след. недели станет прохладнее и не так влажно, как сейчас. Вот и верь после этого людям.
fazer22 21 июля 2018 | 14:56
погреемся!