В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков
Вода затопила центр города. Как пишет местное издание «Наша газета. Новороссийск», жители жаловались на нерабочие ливневки и канализацию. По их словам, в некоторых районах вода поднялась до уровня колена и машины не проезжали, а буквально проплывали по улицам города.
Сейчас вода сошла на «нет», однако, по прогнозу синоптиков, ливни в Новороссийске продлятся до начала следующей недели.
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