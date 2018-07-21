В Новороссийске за полтора часа выпала месячная норма осадков

Вода затопила центр города. Как пишет местное издание «Наша газета. Новороссийск», жители жаловались на нерабочие ливневки и канализацию. По их словам, в некоторых районах вода поднялась до уровня колена и машины не проезжали, а буквально проплывали по улицам города.

Сейчас вода сошла на «нет», однако, по прогнозу синоптиков, ливни в Новороссийске продлятся до начала следующей недели.