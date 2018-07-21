В Кении убили гражданина России
В Кении убили гражданина России. Как сообщил РБК пресс-атташе посольства России, инцидент произошел позавчера. Россиянин был застрелен в своей машине. Он оказал сопротивление преступникам, которые пытались похитить его вещи.
Раненного россиянина доставили в больницу, где он и скончался.
Комментарии8
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gordy 21 июля 2018 | 14:35
Чего ему не хватало дома, что он искал в Кении?
polsan 21 июля 2018 | 14:41
gordy: Как сообщает радиостанция Capital FM, россиянин работал в компании Volvo Motors в пригороде Найроби Ати Ривер.
airjeff 21 июля 2018 | 15:04
gordy: у нас такого не бывает. все дружно живут до 70, специально, чтобы больше пенсий вытянуть из государства
shlevet 21 июля 2018 | 14:38
Жду комментов о преступности в России и о бездействии врачей.
Понеслась!
peresvet73 21 июля 2018 | 14:38
Граждан России теперь пачками везут на родину хоронить, из всяких кений, сирий, ливий... Чему тут удивляться!
jetsam 21 июля 2018 | 14:42
я не понял - а где вой МИДа "замочили россиянина"??????????
где танцы машки захаровой "у них там убивают налево и направо"?????????????
где возбуждение дела СК и привлечение свидетеля карлоса?
где конфедициальный отчет местного патологоанатома?????????????
застрелили в собственной машине, млять. почему зимбабве до сих порн не в руинах?
выслать всех гондурасцев нах. вернуть все наши кредиты и советников.
пусть знают - это вам не в англии новичком наших травить...
shlevet 21 июля 2018 | 15:04
jetsam: //...я не понял - а где вой МИДа...где танцы машки захаровой...где возбуждение дела СК...где конфедициальный отчет...//
А я вот не понял где вой либеральной общественности по этому поводу?
Или Магницкий им чем-то ближе?
doxerom 21 июля 2018 | 14:50
Все кенийское посольство на панель пока не найдут убийц и не покарают с выплатой компенсации ущерба. За неделю справятся, надеюсь. Если нет, то "кузькина мать" всем.