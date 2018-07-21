В Кении убили гражданина России. Как сообщил РБК пресс-атташе посольства России, инцидент произошел позавчера. Россиянин был застрелен в своей машине. Он оказал сопротивление преступникам, которые пытались похитить его вещи.

Раненного россиянина доставили в больницу, где он и скончался.