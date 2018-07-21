В Париже арестованы трое полицейских после скандала с советником лидера Франции Эммануэля Макрона. Полномочия замруководителя аппарата президента Александра Беналля были приостановлены после публикации видео, на котором он запечатлен, избивающим демонстранта. Полицейские же подозреваются в том, что скопировали видео и отдали его сотрудникам Елисейского дворца, хотя не имели на это права.

Все произошло во время первомайских акций в прошлом году.