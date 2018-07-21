В Париже арестованы трое полицейских после скандала с советником лидера Франции Эммануэля Макрона
В Париже арестованы трое полицейских после скандала с советником лидера Франции Эммануэля Макрона. Полномочия замруководителя аппарата президента Александра Беналля были приостановлены после публикации видео, на котором он запечатлен, избивающим демонстранта. Полицейские же подозреваются в том, что скопировали видео и отдали его сотрудникам Елисейского дворца, хотя не имели на это права.
Все произошло во время первомайских акций в прошлом году.
Комментарии3
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danko1 21 июля 2018 | 14:51
А у нас Жириновский и не только спокойно избивать может. Даже депутатов.
Полицаям за зверские избиения мирных демонстрантов квартиры и ордена дают.
Путина на них нет, чтобы беззаконие, вплоть до убийств, безнаказанно силовики могли вершить.
doxerom 21 июля 2018 | 14:53
Непонятно за что арестованы полицаи, за то что скопировали, а не посадили на бутылку из под шампанского.
jetsam 21 июля 2018 | 15:00
в стратегических планах захвата европы
против франции можно поставить отметку:
"для полной победы - требуется две роты московского ОМОН и роты из ФСИН ярославля".
вот что значит употреблять лягушек вместо коры.
хилый народец. оооочень хилый.
даже пепси лайт в задницу не переживут.