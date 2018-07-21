Гудков обжалует решение Мосгорсуда по поводу отказа в регистрации кандидатом в мэры Москвы

Политик Дмитрий Гудков обжалует решение Мосгорсуда, который отклонил его иск на отказ Мосгоризбиркома в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Николай Васильев.

«Безусловно, будем обжаловать. Мы считаем, что наличие муниципального фильтра не соответствует Конституции РФ, в частности нарушает право быть избранным и участвовать в управлении делами государства», — сказал адвокат.

Как уточнил Н.Васильев, полное решение Мосгорсуда будет готово к понедельнику. «Тогда станут известны основания отказа. Пока мы слышали только резолютивную часть», — заключил он.

7 июля Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.