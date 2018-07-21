Гудков обжалует решение Мосгорсуда по поводу отказа в регистрации кандидатом в мэры Москвы
Политик Дмитрий Гудков обжалует решение Мосгорсуда, который отклонил его иск на отказ Мосгоризбиркома в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Николай Васильев.
«Безусловно, будем обжаловать. Мы считаем, что наличие муниципального фильтра не соответствует Конституции РФ, в частности нарушает право быть избранным и участвовать в управлении делами государства», — сказал адвокат.
Как уточнил Н.Васильев, полное решение Мосгорсуда будет готово к понедельнику. «Тогда станут известны основания отказа. Пока мы слышали только резолютивную часть», — заключил он.
7 июля Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации кандидатом в мэры Москвы в связи с тем, что из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил только 63.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zolingen 21 июля 2018 | 14:44
Что бы не делать, лишь бы не хрена не делать. Потом ведь пенсию требовать будет. Вся жизнь - борьба. Вот как не любить ТАКУЮ работу ? Можно и до 80 вкалывать. Наверное про таких роботяг Позднер и вещал , один террариум.
chapter_2 21 июля 2018 | 14:53
Только четыре претендента на пост мэра Москвы смогли преодолеть дискриминационный «муниципальный фильтр». Призовёт ли Д.Гудков москвичей к неявке 09.09.2018 на участки продления правления чекиста С.Собянина?
parasuk_ 21 июля 2018 | 14:55
chapter_2: если ксюша разрешит, то призовет, конечно. Только кто младшего гудка послушает :)
shlevet 21 июля 2018 | 15:00
Этот "политик" хочет управлять государством?
Мдя, после того как его кинула даже К.Собчак, ему стоит свои амбиции засунуть куда подальше