Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы
Власти Москвы согласовали митинг незарегистрированной Либертарианской партии России против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЛПР Михаил Светов.
«Мы ожидали разрешения, потому что закончился период запретов, установленный на время проведения Чемпионата мира», — сказал он.
Вместе с тем Светов отметил, что в остальных 19-ти городах, где были поданы аналогичные заявки, акции не согласовали. «Власть пытается развести митинги по разным датам, чтобы не было общенациональных протестов. Надеюсь, это не сработает, и мы сможем выступить в других городах России», — добавил оппозиционер.
Акции против повышения пенсионного возраста уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге 18 июля. В столице митинг состоялся в гайд-парке в Сокольниках, в Петербурге мероприятие согласовать не удалось, были задержаны около двух десятков человек.
Комментарии4
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stakanoff 21 июля 2018 | 14:17
А митинг высококаблучников, низкокаблучников, а также тупоконечников и остроконечников когда будет?
fazer22 21 июля 2018 | 15:00
stakanoff: а таких как stakanof подккаблучников когда ?
detul 21 июля 2018 | 14:26
Главное - ничего не говорить про КПРФ и про их митинг.
gencek 21 июля 2018 | 15:05
Хочешь развалить движение - организуй и возглавь его !
Без Путина никак , вот и либерастическую партию организовали.