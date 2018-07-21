Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы

Власти Москвы согласовали митинг незарегистрированной Либертарианской партии России против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член ЛПР Михаил Светов.

«Мы ожидали разрешения, потому что закончился период запретов, установленный на время проведения Чемпионата мира», — сказал он.

Вместе с тем Светов отметил, что в остальных 19-ти городах, где были поданы аналогичные заявки, акции не согласовали. «Власть пытается развести митинги по разным датам, чтобы не было общенациональных протестов. Надеюсь, это не сработает, и мы сможем выступить в других городах России», — добавил оппозиционер.

Акции против повышения пенсионного возраста уже проводились в Москве и Санкт-Петербурге 18 июля. В столице митинг состоялся в гайд-парке в Сокольниках, в Петербурге мероприятие согласовать не удалось, были задержаны около двух десятков человек.