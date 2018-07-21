Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время может перейти в «Монако»
Об этом пишет Спорт Экспресс со ссылкой на завтрашний номер французской газеты L'Equipe. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. За игрока российской сборной также боролась «Челси». Сообщалось, что лондонский клуб предлагает за Головина примерно такие же деньги. Также интерес к футболисту проявлял «Ювентус».
Головин стал одним из самых ярких игроков российской сборной на прошедшем чемпионате мира.
Комментарии3
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murad_manapov 21 июля 2018 | 14:08
PutinTeam?
fig__vvam__ 21 июля 2018 | 14:31
murad_manapov: Деньги заплатят, Головина купят. И там он провалится.
Пока еще ни одна российская "звезда" в заграничном приличном клубе себя не проявила.
Разве что в английском языке новый глагол появился "кержакнуть" (to kerzhakov). Глагол означает “не попасть по воротам с близкого расстояния” ...
don_ballon 21 июля 2018 | 14:34
"Монако" каждый год продаёт футболистов на сотни миллионов евро. достаточно назвать таких как Менди, Бернардо Силву, Мбаппе... Иными словами, "Монако" очень удачный бизнес-проект г. Рыболовлева. но клуб не борется, соответственно, за высокие цели. Торгуя звёздами, Лигу Чемпионов не выиграть. Получится ли там у Головина? Смотря, как потянет язык. В "Челси" было бы проще.