Рейтинговое агентство Standart & Poor’s подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте
Рейтинговое агентство Standart & Poor’s подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте. Он был оставлен на нижней ступени инвестиционного уровня.
Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте сохранен на уровне «BBB-», рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне «BBB». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства Standart & Poor’s. Прогноз по рейтингу – стабильный, он отражает баланс между возможными геополитическими рисками с одной стороны и дальнейшим укреплением внутренних и внешних финансов России с другой.
В ближайшие два года рейтинг может вырасти, если темпы роста ВВП удастся повысить. Отрицательно на нем могут сказаться какие-либо события, которые могут привести к ужесточению санкций против России. Кроме того, понизить рейтинг могут также из-за ухудшения бюджетных показателей.
Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что позитивно оценивает решение S&P сохранить рейтинг России. По словам министра, тем самым была подтверждена способность правительства «справляться с внешними шоками».
По прогнозам экспертов S&P, экономический рост в РФ в этом году составит 1,6 процента, а в последующие годы этот показатель еще немного вырастет. Восстановление экономики будет поддерживаться общим ростом мировой экономики и умеренным восстановлением внутреннего спроса.
Комментарии7
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danko1 21 июля 2018 | 14:10
В годы сказочного роста нефтяных цен Путин "умудрился" опустить Россию по всем значимым показателям к слаборазвитым странам во вторую сотню.
Только по уровню коррупции этот мафиози вывел Россию в лидеры.
Рабы терпят.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 14:15
danko1: "" опустить Россию по всем значимым показателям к слаборазвитым странам во вторую сотню. "" - а вот тут поподробней можешь? Может на обратной стороне методички есть?
""Только по уровню коррупции этот мафиози вывел Россию в лидеры."" - рейтинг можешь показать?
Рабы терпят и прикручивают.
fig__vvam__ 21 июля 2018 | 14:49
serhio_25__:
Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте сохранен на уровне «BBB-»,
Сергунька, следующий уровень рейтинга называется "мусорный"!
Покупать бумаги с таким рейтингом можно на подтирку.
Вот на границе мусорной корзины и находится Россия по рейтигу ее ценных бумаг и экономики.
А вот по уровню коррупции рейтинг России высок, так низко Россия еще не падала.
Россия сравнялась по коррупции с Кыргызстаном и упала ниже Украины.
В списке из 180 стран мира Россия занимает 135-ю строчку (чем она ниже, тем более коррумпированной считается страна). На одном уровне с Россией находятся Доминиканская Республика, Гондурас, Кыргызстан, Лаос и Папуа - Новая Гвинея.
Следом за Россией Туркмения, Узбекистан и Таджикистан с Киргизией.
serhio_25__ 21 июля 2018 | 14:10
Очередные агенты Кремля - экономика России разорвана в клочья! Обама врать не будет.
vilingrad 21 июля 2018 | 14:25
serhio_25__: Очередные агенты Кремля - экономика России разорвана в клочья!"
Это ты служивый, пока по жалованью своему оценить не можешь. Вас же, псов дворовых, и кормят получше, и на пенсию сапогом пониже хвоста раньше выпихивают. Однако ж как твой вой хозяину без нужды будет, и ты вспомнишь кисломолочную струйку своих имбецильных рассуждений о незыблемой Российской экономике:)
vilingrad 21 июля 2018 | 14:20
Пережили мусорный, переживем и нижнюю ступень. Лучше жить россияне не стали, и не станут. Что приятно- Вове по фигу санкции, рейтинги, терезы меи всякие. Он спортсмен- писькой своей полдюймовой со Штатами меряться. Вот это его!
jacknichols 21 июля 2018 | 14:30
" Антон Силуанов уже заявил, что позитивно оценивает решение S&P сохранить рейтинг..."///
А что? Сохранение рейтинга ВВВ- можно даже включить в список ярких побед.