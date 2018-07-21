Рейтинговое агентство Standart & Poor’s подтвердило суверенный рейтинг России в иностранной валюте. Он был оставлен на нижней ступени инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте сохранен на уровне «BBB-», рейтинг в национальной валюте оставлен на уровне «BBB». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз агентства Standart & Poor’s. Прогноз по рейтингу – стабильный, он отражает баланс между возможными геополитическими рисками с одной стороны и дальнейшим укреплением внутренних и внешних финансов России с другой.

В ближайшие два года рейтинг может вырасти, если темпы роста ВВП удастся повысить. Отрицательно на нем могут сказаться какие-либо события, которые могут привести к ужесточению санкций против России. Кроме того, понизить рейтинг могут также из-за ухудшения бюджетных показателей.

Глава Минфина Антон Силуанов уже заявил, что позитивно оценивает решение S&P сохранить рейтинг России. По словам министра, тем самым была подтверждена способность правительства «справляться с внешними шоками».

По прогнозам экспертов S&P, экономический рост в РФ в этом году составит 1,6 процента, а в последующие годы этот показатель еще немного вырастет. Восстановление экономики будет поддерживаться общим ростом мировой экономики и умеренным восстановлением внутреннего спроса.