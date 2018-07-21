Власти Казани не согласовали митинг в защиту татарского языка. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на председателя Всетатарского общественного центра. Мэрия объявила отказ невозможностью предоставить площадку, на которой они могли бы обеспечить правопорядок.

По данным организаторов, исполком Казани отклонил все четыре предложенных варианта площадок и не предложил альтернативы.