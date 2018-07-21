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14:00, 21 июля 2018

Власти Казани не согласовали митинг в защиту татарского языка

Власти Казани не согласовали митинг в защиту татарского языка. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на председателя Всетатарского общественного центра. Мэрия объявила отказ невозможностью предоставить площадку, на которой они могли бы обеспечить правопорядок.

По данным организаторов, исполком Казани отклонил все четыре предложенных варианта площадок и не предложил альтернативы.

Комментарии

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glotze7 21 июля 2018 | 14:10

Так в Росси не положено. Ни референдумов, ни митингов. Только вот это распаду на улусы не поможет. Уж Путин сотоварищи стараются как могут.

murad_manapov 21 июля 2018 | 14:10

когда эти "мэрские пляски" закончатся? запретить все митинги конституцией! или всем разрешено, а не только провластным митингам, или всем запрещено!

shlevet 21 июля 2018 | 14:11

По этому вопросу мне бы интересно прочитать комментарии жителей Казани

ruderpost 21 июля 2018 | 14:15

не могу понять кто запрещает татарский язык? да говори ты хоть на языке папуасов. вот на останоке стоят глухонемые на своём языке маячат. рядом полицай и не запрещает. у кого в татарстане в жопе черви завелись и мешают жить нормальным людям.?

alexisgross072018 21 июля 2018 | 14:26

ruderpost: Тут все на тонкого, вам посконным вроде как не запрещают русачий в Балтии. Хоть обговорись, а вы чего то недовольны ;)) В Татарстане несколько иначе говорить то можно, только с преподаванием какие то не понятки и со статусом херня. Вроде как татарский имеет статус государственного и русский то же, значит они равноправны.
Вот почему вам упертым русакам надо объяснять очень понятные вещи ?

yralez 21 июля 2018 | 14:28

Надо монголов звать на защиту тюрского населения., начать гибридную войну, затем провести референдум.....вобщем схема известна.

ivanbel 21 июля 2018 | 14:53

Митинг за принудительное изучение языка запрещён. Впервые, что то принудительное под запретом.

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