Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников ФГУП ЦНИИмаш в рамках уголовного дела о измене
Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников Центрального института машиностроения в рамках уголовного дела о государственной измене, — об этом сообщает «Интерфакс». Ранее стало известно, что директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон, в офисе которого прошли обыски, подал в отставку. Роскосмос пока не получал уведомлений о беседах правоохранительных органов с руководством корпорации. Об этом сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.
По данным ФСБ, сотрудники ЦНИИМАШа могли передать западным спецслужбам секретные наработки российской промышленности.
Комментарии8
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serg4422 21 июля 2018 | 14:09
повесить,непременно повесить.
patrikk_1 21 июля 2018 | 14:38
Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников ФГУП ЦНИИмаш в рамках уголовного дела о измене...
Тоже наверное из "пайсонов"? Вчера в "Бомбардирах" Уткин и Орехъ договорились до того, что изменниками могут считаться только те господа, которые давали подписку о неразглашении.
serg4422 21 июля 2018 | 14:48
patrikk_1: они ошибаются. и очень скоро в этом убедятся.
serjo1977 21 июля 2018 | 14:44
serg4422: Мы обязательно учтём твоё пожелание! ;-))
jetsam 21 июля 2018 | 14:20
беседы, возможно,....отставка....не заем...не ведаем....
про гиперзвук- все знают всё. хотя он в мультиках.
а кого схватили - не знает никто. хотя схватили в натуре.
"стамбул - город контрастов" (с) Бриллиантовая рука.
murad_manapov 21 июля 2018 | 14:38
главное начальников и всё руководство не трогайте, как мы без них...
serjo1977 21 июля 2018 | 14:42
Работал там в начале "нулевых". С секретностью всё было строго: я, не имея реального доступа ни к каким секретам, имел "третью категорию" и при приёме проверялся месяца три. Правда, как шутили (или не шутили?) сотрудники: "Самый большой секрет у нас - насколько именно мы отстали!" Как сейчас - не знаю. Говорят, з/п там сейчас не плохие. Мы получали копейки.
doxerom 21 июля 2018 | 14:58
Всегда диву даюсь, какие в масквабаде одаренные полицаи, во всем шарят, даже в том, что секретно, что не очень. Смотрю на наших, местечковых мусоров, ну не блещут интеллектом, только звездочками, и только в ясную погоду.