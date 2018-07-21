Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников ФГУП ЦНИИмаш в рамках уголовного дела о измене...

Правоохранительные органы, возможно, задержали некоторых сотрудников Центрального института машиностроения в рамках уголовного дела о государственной измене, — об этом сообщает «Интерфакс». Ранее стало известно, что директор аналитического центра Роскосмоса Дмитрий Пайсон, в офисе которого прошли обыски, подал в отставку. Роскосмос пока не получал уведомлений о беседах правоохранительных органов с руководством корпорации. Об этом сказал глава пресс-службы Владимир Устименко.

По данным ФСБ, сотрудники ЦНИИМАШа могли передать западным спецслужбам секретные наработки российской промышленности.