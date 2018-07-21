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14:00, 21 июля 2018

Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры

Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры. Политик намерен обжаловать решение.

Дмитрий Гудков теперь планирует обращаться в Верховный и Конституционный суды, об этом он написал в своем Фейсбуке. По словам политика, по решению КС муниципальный фильтр призван не допускать до выборов кандидатов, которые не пользуются поддержкой. Однако, как отмечает политик, в Москве его поддерживают больше, чем всех остальных кандидатов от оппозиции. Дмитрий Гудков уверен, что необходимо продолжать оспаривать отказ, поскольку каждое решение Конституционного суда определяет действия на будущее.

Лидер «Партии перемен» не прошел муниципальный фильтр, хотя собрал необходимые 110 подписей, однако они представляли 63 района Москвы, когда необходимо 110. В иске Дмитрий Гудков обращал внимание на толкование Конституционного суда от 2012 года, где указано, что устанавливать число подписей для поддержки кандидата надо «с учетом условий партийно-политических отношений в данном субъекте».

В выборах мэра Москвы будут участвовать четыре кандидата.

Комментарии

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shlevet 21 июля 2018 | 14:06

Ветер перемен, тьфу ты, партия перемен, опять вылетела в трубу

patrikk_1 21 июля 2018 | 14:11

Мосгорсуд отклонил жалобу Гудкова на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать его в качестве кандидата в мэры Москвы...

Генчик и Димон Гудковы участвуют во всех выборах всех уровней, какие только проводятся в Москве и Московской области. Подобные им больные алчные люди, готовы булки свои раздвинуть перед начальствующей шишкой, лишь бы получить хоть какие-нибудь мандаты народных избранников,

r88w556xl4 21 июля 2018 | 14:23

...надеется на положительный исход в Конституционном суде
=============
Не надо печалиться
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
Надейся и жди.

venmud 21 июля 2018 | 14:21

Против муниципального фильтра нужно подавать не иски в карманные у власти суды, а выводить людей на протестные митинги и демонстрации.

patrikk_1 21 июля 2018 | 14:27

venmud:

Было бы за кем идти, люди бы вышли сами и не надо никого выводить. Не могу себе представить образованного вменяемого человека, москвича, который бы вышел из-за Дмитрия или Геннадия Гудковых.

r88w556xl4 21 июля 2018 | 14:28

venmud: Окстись, кто ж в здравом уме выйдет за Гудкова протестовать. Разве что местные диванные бойцы, так они кто на Украине, кто в США, кто в Израиле, кто в Германии подъедаются. Да и если бы в России оказались, ни за что бы пятую точку не оторвали от дивана - у компа воевать приятнее, комфортнее, безопаснее.

shlevet 21 июля 2018 | 14:36

venmud: //...нужно...выводить людей на протестные митинги и демонстрации....//
Выводи, форумный выводило

parasuk_ 21 июля 2018 | 14:25

Младшему гудку на роду написано быть шутом гороховым и шестеркой :)

ivanbel 21 июля 2018 | 14:36

По Конституции Гудков имеет право баллотироваться, другое дело, что нашим судьям и думцам на неё наплевать.

murad_manapov 21 июля 2018 | 14:40

племяшку Скрипаля в депутаты! почти СКРЕПАль

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