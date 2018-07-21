Мосгорсуд отклонил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в мэры. Политик намерен обжаловать решение.

Дмитрий Гудков теперь планирует обращаться в Верховный и Конституционный суды, об этом он написал в своем Фейсбуке. По словам политика, по решению КС муниципальный фильтр призван не допускать до выборов кандидатов, которые не пользуются поддержкой. Однако, как отмечает политик, в Москве его поддерживают больше, чем всех остальных кандидатов от оппозиции. Дмитрий Гудков уверен, что необходимо продолжать оспаривать отказ, поскольку каждое решение Конституционного суда определяет действия на будущее.

Лидер «Партии перемен» не прошел муниципальный фильтр, хотя собрал необходимые 110 подписей, однако они представляли 63 района Москвы, когда необходимо 110. В иске Дмитрий Гудков обращал внимание на толкование Конституционного суда от 2012 года, где указано, что устанавливать число подписей для поддержки кандидата надо «с учетом условий партийно-политических отношений в данном субъекте».

В выборах мэра Москвы будут участвовать четыре кандидата.