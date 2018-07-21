Несколько районов Ульяновской области пострадали от ураганного ветра
Несколько районов Ульяновской области пострадали от ураганного ветра. В минувшую ночь стихия повредила жилые дома, административные здания, объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Глава региона поручил рабочим группам выехать в наиболее пострадавшие районы области.
Комментарии1
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liliputin_fashist 21 июля 2018 | 13:37
Плевать на них. Помогать все равно будем Сирии. Она откатывает.