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13:30, 21 июля 2018

Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17

Президент Украины Петр Порошенко ратифицировал с Нидерландами соглашение о привлечении к ответственности виновных в катастрофе MH-17. Документ предусматривает более тесное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний.

Самолет был сбит в 2014-ом году на востоке Украины, предварительные данные следствия указывают, что борт мог быть атакован зенитной установкой «Бук», которая прибыла на территорию Украины из России. Москва свою причастность к инциденту отрицает.

Комментарии

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liliputin_fashist 21 июля 2018 | 13:35

Не сторонних Порошенко, но в данном действии с ним согласен.

accyapa 21 июля 2018 | 13:42

liliputin_fashist: Порошенко ни чем не рискует.

Голландцы, даже частично, вину за "Боинг" на Украину не возложат. Хотя за "незакрытое небо", в регионе, где падали самолёты, и стороны конфликта имели в распоряжении самые современные средства ПВО. могли бы. Но бабло, получаемое Киевом за гарантии безопасности неба, победило.

Всё очевидно. Если Украина виновата, то за убитых Голландцев, фактически сами Голландцы и заплатят.

Украина нищенка на содержании Европы. А вот с России можно срубить серьёзные деньги. Поэтому мы и слышим уже пять лет: "Сознайтесь! Покайтесь! Заплатите!"

splin2 21 июля 2018 | 14:05

accyapa: России можно срубить серьёзные деньги. //

В первую очередь, речь идет о том, чтобы "срубить" с виновников серьезные сроки.

accyapa 21 июля 2018 | 14:18

splin2: "Срубить с виновников серьёзные сроки"

Но это только после того, как Пиндосы создадут надёжную ПРО. И...., после многомесячных бомбардировок, Россия капитулирует и "вождей" сдадут в самый справедливый и гуманный суд - в Гаагу.
Ну а пока Россия не Сербия.

ugiazov 21 июля 2018 | 14:45

accyapa: Так что же сбило самолёт: Незакрытое небо, или ракета Бука?

serhio_25__ 21 июля 2018 | 13:37

Парашка сам себе подписал смертный приговор.

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pipka 21 июля 2018 | 13:41

первый расследование в котором подозреваемый является следователем. Это наверное демократия или чё?

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pergamsky Георгий Пичугин 21 июля 2018 | 13:50

За "незакрытое небо" привлечь укрофашистов по полной...

ura_123 21 июля 2018 | 13:53

А ведь докопаются,да каждого ублюдка,виновного в сбитии пассажирского Боинга.

registrator 21 июля 2018 | 13:59

После проведения референдума в ДНР и ЛНР о независимости от украины, эти новые республики будут в праве требовать от Киева денежной компенсации за разрушения и своих погибших граждан. Для восстановления разрушенных жилых и промышленных объектов Германия как гарант мирного перехода власти с 2014г должна компенсировать все издержки государственного переворота в Киеве 2014г.

glotze7 21 июля 2018 | 14:04

registrator: Какие вы дурачки, право смешные. Надо вам пенсионный возраст еще на 5 лет поднять. Может так поможет?

rico777 21 июля 2018 | 14:06

ПаТрашенко сам себя собрался судить?)
Вот молодец!)
Рано или поздно хохлы ответят за то, что сбили Боинг!

mikr 21 июля 2018 | 14:22

К сожалению сегодняшняя Европа вынуждена выполнять приказы Вашингтона под страхом угрозы ядерной катастрофы, способной превратить половину Европы в радиоактивную пустыню. Суть в том, что на территории Украины сосредоточено почти два десятка потенциальных Чернобылей. В любой момент может произойти авария с выбросом радиации. Но, если в 1986-м году в СССР ценой нескольких десятков тысяч жизней удалось хоть как-то минимизировать последствия, то случись такое сегодня на Украине, никто не полезет в реактор собирать радиоактивный графит, и он, постепенно распространяясь, уничтожит все живое в радиусе сотен километров.

Сегодня США под видом модернизации украинских АЭС осуществляют масштабную диверсию против всего человечества. Помимо загрузки американского топлива в советские реакторы, не приспособленные к работе с этим топливом, происходит строительство хранилищ отработанного ядерного топлива рядом с электростанциями. И, если раньше ОЯТ вывозили в Россию, обладающую технологиями утилизации, то теперь оно остается на Украине, и в случае нарушения условий хранения, превратится в грязную бомбу планетарного масштаба.

Таким образом, США шантажируют Европу, поскольку имеют возможность организовать масштабную катастрофу, и самим оставаться не безопасном расстоянии. Этот шантаж и является причиной того, что Европа в последнее время вынуждена униженно идти на поводу любой провокации, устроенной Госдепом США против России.

Единственным способом покончить с этим безобразием является возможность нанесения по США ракетно-ядерного удара с сопоставимыми последствиями. Только такая угроза может сдержать бесчеловечные намерения американцев, и Россия постепенно продвигается в решении вопросов создания этой сдерживающей угрозы.

murad_manapov 21 июля 2018 | 14:45

в конце-концов в рф признают, что всё так и было, но ведь солдатики сами, не дожидаясь приказа, уволились и поехали на купленном в военторге буке защищать русский мир, а потому белый (или кроваво-красный) и пушистый кремль, как жена цезаря, вне подозрений, а что там частники творили - это кремль не касается...

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