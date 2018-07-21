СКР возбудил уголовное дело после того, как в Адыгее мужчина застрелил трех человек и покончил с собой
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Адыгее мужчина застрелил трех человек и покончил с собой. Как сообщается на сайте местного Следственного комитета, мужчина застрелил свою бывшую жену, ее сожителя, а также свою дочь. После этого полицейские начали разыскивать стрелка.
Его тело было обнаружено в лесополосе, на окраине села.
Комментарии4
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ensebeo 21 июля 2018 | 13:38
Он тоже решил, что ему нет альтернативы.
liliputin_fashist 21 июля 2018 | 13:39
ensebeo: Лихие путинские переплюнули лихие 90-е.
glotze7 21 июля 2018 | 14:13
liliputin_fashist: Это еще не лихие, это "стабильность". Но лихие не за горами. Гайки нельзя затягивать бесконечно.
lager23 21 июля 2018 | 13:58
Народ звереет, а психи не выдерживают общую нагрузку первыми!
Последствия оскотинивания людей властью повсюду, если посмотреть на то что делается на дорогах, и какими взглядами люди смотрят друг на друга, то невольно начинаешь занимать круговую оборону и регулярно обслуживать домашний "арсенал" в целях внутреннего спокойствия...