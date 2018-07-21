СКР возбудил уголовное дело после того, как в Адыгее мужчина застрелил трех человек и покончил с собой

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Адыгее мужчина застрелил трех человек и покончил с собой. Как сообщается на сайте местного Следственного комитета, мужчина застрелил свою бывшую жену, ее сожителя, а также свою дочь. После этого полицейские начали разыскивать стрелка.

Его тело было обнаружено в лесополосе, на окраине села.