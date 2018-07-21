Суд арестовал первого замминистра экономики Челябинской области Антона Бахаева по делу о мошенничеству
По данным следствия, чиновник мог содействовать похищению бюджетных средств, выделенных на проведение прошлогоднего Российско-казахстанского форума в Челябинске.
Как рассказал журналистам прокурор, речь идет о сумме в почти 4 миллиона рублей. Защита Бахаева просила избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд решил, что он может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей по делу.
Комментарии2
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polsan 21 июля 2018 | 13:48
Как рассказал журналистам прокурор, речь идет о сумме в почти 4 миллиона рублей.
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Вот почему его и арестовали! ) Слишком маленькая сумма они её с подельниками уже давно потратили и взять там нечего! ))
evgeny_biolog 21 июля 2018 | 13:51
"Суд арестовал первого замминистра"
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