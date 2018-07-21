Суд арестовал первого замминистра экономики Челябинской области Антона Бахаева по делу о мошенничеству

По данным следствия, чиновник мог содействовать похищению бюджетных средств, выделенных на проведение прошлогоднего Российско-казахстанского форума в Челябинске.

Как рассказал журналистам прокурор, речь идет о сумме в почти 4 миллиона рублей. Защита Бахаева просила избрать для него меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд решил, что он может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей по делу.