Сегодня состоится 14-й этап престижной велогонки Тур де Франс. Его дистанция – одна из самых длинных во всей многодневке.

Дистанция 14-го этапа – пятая по длине в Тур де Франс 2018. Ее протяженность 188 километров. Точка старта город Сен-Поль-Труа-Шато у самой северной границы Прованса. Место финиша город Манд в Лангедоке. Сам этап, кстати, равнинный и, по своему, разгрузочный. Первые заезд в горы остался позади, но вскоре трасса вновь приведет велосипедистов в Альпы, где им придется преодолеть еще три этапа с крутыми подъемами на вершины.

Предыдущий рейд по горам оказал серьезное влияния на положение дел в генеральной классификации. Желтая майка лидера Тур де Франс сменила владельца. Бельгией Грег ван Авермат, который был неудержим на равнинах, уступил ее британцу Томасу Герайнту. Этот весьма опытный велосипедист выиграл два из трех горных этапов.

Тур де Франс завершится 29-го июля. Как обычно финишная прямая протянется по центру Парижа.