Бывший секретарь петербургского суда Александр Эйвазов, которого признали «узником совести», выходит на свободу. Из-за того, что ему зачли срок, который он провел в СИЗО, в колонии-поселении Эйвазов оказался лишь на несколько дней.

Александр Эйвазов – он раньше работал клерком в суде и конфликтовал там с начальством – сегодня выходит на свободу из колонии-поселения. Там по решению суда он должен был пробыть почти два года, однако молодого человека очень долго держали в СИЗО: когда это время зачли, то выяснилось, что срок заключения под стражей заканчивается через три дня. При этом Эйвазова наказали за то, что он якобы намеренно не подписал протокол одного из судебных заседаний, чем поставил под сомнение легитимность приговора.

Сам Эйвазов вину не признает: он утверждает, что был в это время на больничном, а протокол его заставляли подписать задним числом. При этом суд признал, что между Эйвазовым и судьей была личная неприязнь, однако статью о клевете в отношении своего начальника из дела всё же исключили.

Несколько лет назад Эйвазов в социальных сетях публиковал факты о нарушениях в суде, свидетелями которых он стал.