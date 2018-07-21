В российских регионах не стихают акции против проведения пенсионной реформы

Ежедневно они проходят в нескольких городах.

Против повышения пенсионного возраста накануне протестовали Тюмень, Севастополь и Челябинск. Не все митинги были согласованы – тюменцы, например, провели акцию на Центральной площади города несмотря на несогласие властей. Как сообщает Znak.com, полиция в происходящее не вмешивалась. В разных городах митинги собрали примерно от 150 до 500 человек. Люди вышли на улицы с плакатами «Не хотим умирать на работе!», «В гробу мы увидим эту пенсию», а также другими похожими лозунгами.



Сегодня в крупных городах также пройдет серия акций против пенсионной реформы. Коммунисты организуют митинги в Феодосии и Чебоксарах, а ЛДПР уже провела аналогичное мероприятие в Вязьме. Жители Копейска выйдут на улицы с одиночными пикетами. В Липецке массовая акция проходит в эти минуты, и, как сообщают местные СМИ, из-за нее в городе даже ограничили продажу спиртного.

О повышении пенсионного возраста в России было объявлено в середине июня. С тех пор митинги протеста в разных городах страны не прекращаются почти ни на день.

Власти Москвы согласовали митинг против повышения пенсионного возраста. Организатором акции выступила Либертарианская партия. Пока мероприятие разрешили только в столице, но нужно добиваться проведения митинга в остальных городах. Об этом «Эху» сказал член Либертарианской партии Михаил Светов.

Митинг должен пройти 29 июля на проспекте Сахарова. Максимально разрешенное число участников – 10 тысяч человек.